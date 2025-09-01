Η Γερμανία απορρίπτει τις δηλώσεις της φον ντερ Λάιεν για αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία

Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας απέρριψε τη Δευτέρα με σκληρότητα ως πρόωρες τις δηλώσεις της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σχετικά με τα σχέδια αποστολής ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία, λέγοντας ότι δεν είχε την εντολή να συζητήσει το θέμα.

Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε στους Financial Times σε συνέντευξή της που δημοσιεύθηκε την Κυριακή ότι η Ευρώπη καταρτίζει «αρκετά ακριβή σχέδια» για την ανάπτυξη πολυεθνικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας μετά τη σύγκρουση, οι οποίες θα έχουν την υποστήριξη των δυνατοτήτων των ΗΠΑ.

«Αυτά είναι πράγματα που δεν συζητάς πριν καθίσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με πολλά μέρη που έχουν λόγο στο θέμα», δήλωσε ο υπουργός, Μπόρις Πιστόριους, σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε εργοστάσιο πυρομαχικών στην Κολωνία τη Δευτέρα.

«Θα ήταν καλύτερο να μην σχολιάσω ή να επιβεβαιώσω τέτοιες σκέψεις με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός από το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία εντολή ή αρμοδιότητα όσον αφορά την τοποθέτηση στρατευμάτων», πρόσθεσε.

Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε στους Financial Times την Κυριακή ότι η ανάπτυξη πρόκειται να περιλαμβάνει ενδεχομένως δεκάδες χιλιάδες στρατεύματα υπό ευρωπαϊκή ηγεσία, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων διοίκησης και ελέγχου και μέσων πληροφοριών και επιτήρησης.

Πηγή: Reuters