Φόβοι στον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας για απώλειες θέσεων εργασίας καθώς ο Τραμπ προτείνει περικοπές 107 εκατ. δολαρίων

Ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας(ILO) αξιολογεί τον αντίκτυπο μιας περικοπής χρηματοδότησης ύψους 107 εκατομμυρίων δολαρίων που πρότεινε η κυβέρνηση Τραμπ στον οργανισμό του ΟΗΕ με έδρα τη Γενεύη, σύμφωνα με εσωτερικό μήνυμα που εξέτασε το Reuters.

Το προσωπικό του ILO, ο οποίος προωθεί τα διεθνή εργασιακά δικαιώματα, δήλωσαν στο Reuters ότι υπάρχουν φόβοι για περαιτέρω περικοπές θέσεων εργασίας, καθώς οι ΗΠΑ, οι οποίες συνεισφέρουν το 22% του τακτικού προϋπολογισμού του ILO, επιδιώκουν να μειώσουν τη χρηματοδότηση.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε μονομερή ακύρωση 4,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ξένη βοήθεια που είχε εγκριθεί από το Κογκρέσο για μια σειρά διεθνών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης μιας περικοπής 107 εκατομμυρίων δολαρίων στον ILO, ανέφερε ανακοίνωση του Λευκού Οίκου την Παρασκευή.

Η ενημέρωση προς το προσωπικό του οργανισμού

Στο εσωτερικό σημείωμα που εστάλη στο προσωπικό, ο Γενικός Διευθυντής του ILO, Γκίλμπερτ Φ. Χούνγκμπο, δήλωσε ότι δεν έχει «πλήρη σαφήνεια» σχετικά με τις επιπτώσεις της περικοπής και βρίσκεται σε επαφή με την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Είπε στο προσωπικό ότι οι ΗΠΑ, ο μεγαλύτερος δωρητής του οργανισμού, δεν είχε ακόμη καταβάλει τις συνδρομές του 2024 και 2025.

«Συγκεκριμένα, προσπαθούμε να κατανοήσουμε εάν αυτή η μείωση ισχύει για τις εκτιμώμενες συνεισφορές του ILO για το 2025, ολόκληρη τη διετία 2024/25 ή για μελλοντικές συνεισφορές», πρόσθεσε το υπόμνημα. Το ILO δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο για σχόλια.

Ο συνολικός διετής προϋπολογισμός του ILO ύψους 930 εκατομμυρίων δολαρίων για το 2026-2027 εγκρίθηκε τον Ιούνιο.

Ένα μέλος του προσωπικού του ILO δήλωσε στο Reuters ότι η «σημαντική περικοπή» θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις θέσεις εργασίας του προσωπικού. Το μέλος του προσωπικού είπε ότι οι συνάδελφοί του ήταν επίσης αναστατωμένοι από τη δήλωση του Λευκού Οίκου, η οποία ανέφερε ότι ο οργανισμός «εργάζεται για την ένωση ξένων εργαζομένων και την τιμωρία των εταιρικών συμφερόντων των ΗΠΑ στο εξωτερικό» και είπε ότι παρουσίασε λανθασμένα τις αξίες του οργανισμού.

Ο Λευκός Οίκος δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για σχόλια.

Η κυβέρνηση Τραμπ σκοπεύει να εφαρμόσει τις περικοπές μέσω μιας «αναίρεσης τσέπης», μιας τακτικής παράκαμψης του Κογκρέσου.

Πηγή: Reuters