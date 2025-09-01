Logo Image

Η ΕΕ θα αναπτύξει δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά για να ενισχύσει την άμυνα κατά των παρεμβολών στο σύστημα GPS

Κόσμος

Οι δηλώσεις έγιναν μετά το περιστατικό, με τις παρεμβολές στο σύστημα GPS στο αεροσκάφος της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναπτύξει επιπλέον δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη για να ενισχύσει την ανθεκτικότητα έναντι των παρεμβολών στο σύστημα GPS και θα βελτιώσει τις δυνατότητες ανίχνευσής τους, δήλωσε ο Επίτροπος Άμυνας της ΕΕ Άντριους Κουμπίλιους.

Οι δηλώσεις του έγιναν μετά το χθεσινό περιστατικό, κατά το οποίο το σύστημα GPS στο αεροσκάφος της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχασε την πρόσβαση σε υπηρεσίες πλοήγησης GPS ενώ προσέγγιζε το αεροδρόμιο του Πλόβντιβ στη Βουλγαρία.

«Μπορούμε πράγματι να επιβεβαιώσουμε ότι υπήρξε παρεμβολή σήματος στο σύσστημα GPS, αλλά το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Βουλγαρία. Οι βουλγαρικές αρχές μας ενημέρωσαν ότι υποψιάζονται πως αυτό οφείλεται σε απροκάλυπτη παρέμβαση από τη Ρωσία», δήλωσε χθες η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Αριάνα Ποδέστα.

