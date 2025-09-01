Η «Συμμαχία των προθύμων» θα συνεδριάσει την Πέμπτη στο Παρίσι, παρουσία του Ζελένσκι

Παρουσία και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συμπροεδρεύσουν την Πέμπτη στο Παρίσι ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, σε άλλη μια σύνοδο των χωρών που στηρίζουν στρατιωτικά την Ουκρανία.

Η σύνοδος της «Συμμαχίας των προθύμων», περίπου τριάντα χωρών (κυρίως ευρωπαϊκών) θα διεξαχθεί το πρωί με τηλεδιάσκεψη για τους ηγέτες που δεν θα βρίσκονται στη Γαλλία. Αντικείμενο συζήτησης θα αποτελέσουν «οι εργασίες σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία που έγιναν τις τελευταίες εβδομάδες» αλλά και «τα συμπεράσματα που εξάγονται από τη στάση της Ρωσίας, η οποία επιμένει να αρνείται την ειρήνη.

Μια ευρωπαϊκή πολιτική πηγή ανέφερε ότι ο Ζελένσκι θα συναντηθεί στο Παρίσι με «πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες», σε μια περίοδο που οι προσπάθειες που καταβάλει η Ουάσινγκτον για να μπει τέλος στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία φαίνεται ότι έχουν μπλοκαριστεί.

Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι κωλυσιεργεί και προσποιείται ότι θέλει να διαπραγματευτεί, προκειμένου να προετοιμάσει καλύτερα νέες επιθέσεις εναντίον της. Ο ρωσικός στρατός ελέγχει σήμερα περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους και προελαύνει στο μέτωπο.