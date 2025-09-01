Γαλλία: Γιατί ο πρωθυπουργός Μπαϊρού πυροδοτεί ξαφνικά κρίση με την Ιταλία;

Μπορεί να «μετρά» ημέρες στην πρωθυπουργία, αλλά ο γάλλος πρωθυπουργός, Φρανσουά Μπαϊρού, δεν διστάζει να προκαλέσει γαλλο-ιταλική κρίση, κατηγορώντας την κυβέρνηση της Ρώμης για πολιτικές «φορολογικού δημοσιονομικού ντάμπιγκ», προκειμένου να προσελκύσει πλούσιους Γάλλους.

«Οι πλουσιότεροι πολίτες φεύγουν από τη Γαλλία και μετακομίζουν στην Ιταλία, επειδή υπάρχει πλέον ένα είδος δημοσιονομικού ντάμπιγκ, όπου οι φορολογούμενοι πηγαίνουν να ζήσουν όπου πληρώνουν λιγότερους φόρους σε σχέση με τη Γαλλία… Η Ιταλία εφαρμόζει επί του παρόντος μια πολιτική δημοσιονομικού ντάμπιγκ», υποστήριξε ο γάλλος πρωθυπουργός σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

Ο δημοσιογράφος τον διακόπτει, αλλά ο Μπαϊρού επαναλαμβάνει τη δήλωσή του για την Ιταλία που επιδίδεται σε «δημοσιονομικό ντάμπινγκ».

Η σοβαρή κατηγορία του γάλλου πρωθυπουργού δεν πέρασε απαρατήρητη στη Ρώμη.

Λίγες ώρες αργότερα, η ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, απάντησε με πολύ σκληρό ύφος στο X: «Οι εντελώς αβάσιμοι ισχυρισμοί του γάλλου πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού ότι η Ιταλία επιδίδεται σε “δημοσιονομικό ντάμπινγκ”, τιμωρώντας τη Γαλλία, είναι εκπληκτικοί. Η ιταλική οικονομία είναι ελκυστική και αποδίδει καλύτερα από άλλες, χάρη στη σταθερότητα και την αξιοπιστία του έθνους μας. Η Ιταλία δεν εφαρμόζει αδικαιολόγητα φορολογικά πλεονεκτήματα για να προσελκύσει ευρωπαϊκές εταιρείες και, υπό αυτή την κυβέρνηση, έχει μάλιστα διπλασιάσει το ενιαίο φορολογικό βάρος που ισχύει από το 2016 για τα άτομα που μεταφέρουν την κατοικία τους στην Ιταλία», έγραψε η Μελόνι στο Χ και πρόσθεσε: «Η Ιταλία τιμωρείται εδώ και πολλά χρόνια από τους λεγόμενους “ευρωπαϊκούς φορολογικούς παραδείσους”, οι οποίοι κλέβουν σημαντικούς πόρους από τα δημόσια ταμεία μας».

Ο αμφισβητούμενος ιταλικός νόμος

Ο γάλλος πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε άρθρο των Financial Times στις 29 Αυγούστου, σύμφωνα με το οποίο η ιταλική κυβέρνηση προσελκύει πλούσιους τραπεζίτες και στελέχη ιδιωτικών κεφαλαίων, στο Μιλάνο.

«Πρόκειται για ένα καθεστώς που επιτρέπει στους νέους φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού να πληρώνουν έναν ενιαίο φόρο 200.000 ευρώ ετησίως για όλα τα παγκόσμια εισοδήματα και περιουσιακά τους στοιχεία, για μέγιστη περίοδο 15 ετών. Το μέτρο αυτό απαλλάσσει επίσης τους δικαιούχους από τον φόρο κληρονομιάς για μη ιταλικά περιουσιακά στοιχεία. Για τους επαγγελματίες ιδιωτικών κεφαλαίων που δεν επιλέγουν τον ενιαίο φόρο, η Ιταλία εφαρμόζει συντελεστή 26% στα περισσότερα κεφαλαιακά κέρδη. Αυτό θεωρείται πολύ πιο πλεονεκτικό από το Ηνωμένο Βασίλειο», γράφουν οι FT.

Για την ιστορία, «το 2025, πάνω από 142.000 εκατομμυριούχοι στον κόσμο αναμένεται να αλλάξουν τόπο κατοικίας και περίπου 3.600 θα επιλέξουν την Ιταλία, που είναι πίσω μόνο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (9.800) και τις Ηνωμένες Πολιτείες (7.500), αλλά προηγείται της Ελβετίας (3.000)», γράφει ο ιταλικός Τύπος.

Ειδικά το Μιλάνο, αποτελεί τον κύριο πόλο έλξης για τους υπερπλούσιους του κόσμου, αντικαθιστώντας μάλιστα το Λονδίνο.

«Απαράδεκτη επίθεση»

Για «σοβαρή και απαράδεκτη επίθεση στην Ιταλία, τους επιχειρηματίες της και τους εργάτες της, από μια γαλλική κυβέρνηση που βρίσκεται τώρα εν μέσω κρίσης» έκανε λόγο ο ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, ο οποίος συνήθως, είναι πολύ προσεκτικός στις σχέσεις με το Παρίσι.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Il Messaggero, ο Ταγιάνι δήλωσε: «Είμαι έκπληκτος. Αυτή η κατηγορία είναι αποτέλεσμα εντελώς λανθασμένης συλλογιστικής. Δεν θέλω να σχολιάσω την κατάσταση στη Γαλλία, αλλά αν η Ιταλία προχωρά σε μια θετική οικονομική πορεία και διατηρεί σημαντική πολιτική σταθερότητα, δεν είναι επειδή εφαρμόζει φορολογικό ντάμπινγκ και συνωμοτεί εναντίον άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Υπάρχουν και άλλοι πραγματικοί φορολογικοί παράδεισοι στην Ευρώπη. Υπάρχουν και άλλες βαθιές ανωμαλίες στην ΕΕ που πρέπει να διορθωθούν», είπε ο ιταλός υπουργός Εξωτερικών.

Γιατί επιτέθηκε ο Μπαϊρού

Ο γάλλος πρωθυπουργός βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού, καθώς η κυβέρνησή του αναμένεται να καταψηφιστεί την προσεχή Δευτέρα από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση.

Ο πραγματικός πολιτικός στόχος του Φρανσουά Μπαϊρού πάντως είναι να προσπαθήσει να προστατεύσει την πολιτική του σχετικά με τη διαχείριση του δημόσιου χρέους, την πιθανή προσπέραση της Ιταλίας στις αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων και την απεικόνιση της Γαλλίας ως του νέου «ασθενούς της Ευρώπης».

Η πραγματικότητα είναι πολύ πιο πεζή και μιλάει για ένα παγκόσμιο παιχνίδι για την προσέλκυση των «μεγάλων» και των εισοδημάτων τους, στο οποίο εμπλέκονται τα φορολογικά συστήματα αρκετών χωρών. Ένας ανταγωνισμός που παίζει και η Γαλλία.

Οι φοροαπαλλαγές της Γαλλίας

Η Γαλλία προσφέρει πολλά φορολογικά κίνητρα σε εξειδικευμένους εργαζόμενους με πτυχία ή επαγγελματική εμπειρία που φτάνουν στη χώρα και δεν έχουν διαμείνει σε γαλλικό έδαφος τα τελευταία πέντε χρόνια. Μπορούν να υποβάλουν αίτηση για απαλλαγή 50% από τον φόρο εισοδήματος για περίοδο πέντε ετών. Αυτό υπό την προϋπόθεση ότι οι απολαβές τους είναι τουλάχιστον 1,8 φορές μεγαλύτερες από τον νόμιμο κατώτατο μισθό.

«Ο Μπαϊρού αναζητά έναν αποδιοπομπαίο τράγο. Και δεδομένης της δυνατότητας η Ιταλία να “ξεπεράσει” το χρέος της, η Ρώμη χαρακτηρίζεται ως μπαμπούλας. Αλλά αυτό είναι απίθανο να αλλάξει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στη γαλλική βουλή», είναι το καυστικό σχόλιο στον ιταλικό Τύπο.

Οι Γάλλοι είναι νευρικοί γιατί το βάρος του δημόσιου χρέους τους είναι πιο επικίνδυνο για τις επενδύσεις από το δικό μας», είπε ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης και υπουργός Μεταφορών, Ματέο Σαλβίνι.

«Οι Γάλλοι θέλουν πόλεμο»

Ο ηγέτης της Λέγκα δεν έχασε την ευκαιρία για να εξαπολύσει επίθεση στη Γαλλία, τονίζοντας: «Στην Ιταλία κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξοπλίσουμε τη διπλωματία, όχι τα τανκς… Αυτοί συζητούν για την αποστολή στρατιωτών στην Ουκρανία, ένα πράγμα στο οποίο δεν θα κάνω συμβιβασμούς: όσο είμαι στην κυβέρνηση, δεν θα υπάρχει ούτε ένας ιταλός στρατιώτης που να πολεμά στην Ουκρανία. Δεν είμαστε σε πόλεμο και δεν θέλουμε να είμαστε», είπε ο Σαλβίνι.

Η ιταλίδα πρέσβης στο Παρίσι, Εμανουέλα ντ’ Αλεσάντρο, κλήθηκε μάλιστα στο γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών να δώσει εξηγήσεις για τη μετωπική επίθεση του Σαλβίνι στη Γαλλία.