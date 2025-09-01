Προειδοποίηση Εγιάλ Ζαμίρ: Το σχέδιο κατάκτησης της Γάζας θα οδηγήσει σε «στρατιωτική κυβέρνηση»

Στην έντονη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου το βράδυ της Κυριακής σχετικά με τα επόμενα βήματα στον πόλεμο στη Γάζα, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, προειδοποίησε ότι το σχέδιο κατάκτησης της πόλης της Γάζας θα σύρει το Ισραήλ σε μια πλήρη κατοχή της Λωρίδας, αναφέρει η ιστοσελίδα ειδήσεων Ynet.

«Οδεύετε προς μια στρατιωτική κυβέρνηση», είπε ο Ζαμίρ. «Το σχέδιό σας μας οδηγεί εκεί. Κατανοήστε τις συνέπειες», υπογράμμισε.

«Η απόφασή σας να κατακτήσετε την πόλη της Γάζας – και στη συνέχεια αυτό θα οδηγήσει στην κατάκτηση των καταυλισμών προσφύγων στην κεντρική Γάζα – και στη συνέχεια θα είναι μια στρατιωτική κυβέρνηση, επειδή δεν θα υπάρχει άλλος φορέας που θα μπορούσε να αναλάβει την ευθύνη για τον πληθυσμό», συνέχισε ο Ζαμίρ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου Γιόσι Φουξ αντέδρασε, λέγοντας ότι είχε ήδη ληφθεί απόφαση ότι δεν θα υπήρχε στρατιωτική κυβέρνηση στη Γάζα.

Αντιδράσεις υπουργών

Ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ δήλωσε: «Αντί για μια στρατιωτική κυβέρνηση, ενθαρρύνετε την εθελοντική μετανάστευση».

«Κατανοήστε τις συνέπειες», επανέλαβε ο Ζαμίρ, στον οποίο ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς απάντησε: «Πήραμε μια απόφαση».

Σε εκείνο το σημείο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Μπεν Γκβιρ ζήτησε ψηφοφορία για μια μερική συμφωνία ομήρων, προκειμένου να αποδείξει ότι η πλειοψηφία του υπουργικού συμβουλίου αντιτάχθηκε. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αρνήθηκε, λέγοντας ότι δεν υπήρχε συμφωνία στο τραπέζι και ουσιαστικά απορρίπτοντας τη σταδιακή συμφωνία ομήρων που ορίστηκε από μεσολαβητές, στην οποία η Χαμάς δήλωσε ότι είχε συμφωνήσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι θα εξετάσει μόνο μια συνολική συμφωνία που θα προβλέπει την κατάθεση των όπλων από τη Χαμάς και την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Πηγή: Times of Israel