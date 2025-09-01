Logo Image

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Οι άνδρες στα νοσοκομεία, οι γυναίκες περιμένουν… (φωτογραφίες)

Κόσμος

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Οι άνδρες στα νοσοκομεία, οι γυναίκες περιμένουν… (φωτογραφίες)

REUTERS/Stringer

Οι φωτογραφίες δείχνουν νοσοκομεία γεμάτα με άνδρες και αγόρια τραυματίες

Με περισσότερους δημοσιογράφους και φωτογράφους των διεθνών πρακτορείων να έχουν φτάσει πλέον στις ορεινές και άκρως δύσβατες περιοχές του ανατολικού Αφγανιστάν, που επλήγησαν από τον σεισμό, αυξάνεται αισθητά την τελευταία ώρα και η ροή των εικόνων.

Αποκαλύπτεται μία καταστροφή βιβλικών διαστάσεων, αλλά και επιβεβαιώνεται και ένας άλλος φόβος, που εκφραζόταν από μερίδα ανταποκριτών από νωρίς. Ότι δίνεται προτεραιότητα στην περίθαλψη των ανδρών, με εκείνη των γυναικών να καθυστερεί. 

Οι φωτογραφίες δείχνουν νοσοκομεία γεμάτα με άνδρες και αγόρια τραυματίες.

Αντιθέτως γυναίκες και κορίτσια εμφανίζονται να περιμένουν… τη σειρά τους σε αυτοσχέδια φορεία πάνω στα βουνά. Ακόμη και στην τραγωδία, το καθεστώς των Ταλιμπάν φαίνεται να αντιμετωπίζει τις γυναίκες ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας.

EPA/HAMID SABAWOON
EPA/HAMID SABAWOON

REUTERS/Stringer
REUTERS/Stringer
EPA/STRINGER

Ακόμη και στην αιμοδοσία, συμμετέχουν αποκλειστικά άνδρες.

EPA/QUDRATULLAH RAZWAN
EPA/QUDRATULLAH RAZWAN

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής. 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube