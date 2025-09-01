Σεισμός στο Αφγανιστάν: Οι άνδρες στα νοσοκομεία, οι γυναίκες περιμένουν… (φωτογραφίες)

Με περισσότερους δημοσιογράφους και φωτογράφους των διεθνών πρακτορείων να έχουν φτάσει πλέον στις ορεινές και άκρως δύσβατες περιοχές του ανατολικού Αφγανιστάν, που επλήγησαν από τον σεισμό, αυξάνεται αισθητά την τελευταία ώρα και η ροή των εικόνων.

Αποκαλύπτεται μία καταστροφή βιβλικών διαστάσεων, αλλά και επιβεβαιώνεται και ένας άλλος φόβος, που εκφραζόταν από μερίδα ανταποκριτών από νωρίς. Ότι δίνεται προτεραιότητα στην περίθαλψη των ανδρών, με εκείνη των γυναικών να καθυστερεί.

Οι φωτογραφίες δείχνουν νοσοκομεία γεμάτα με άνδρες και αγόρια τραυματίες.

Αντιθέτως γυναίκες και κορίτσια εμφανίζονται να περιμένουν… τη σειρά τους σε αυτοσχέδια φορεία πάνω στα βουνά. Ακόμη και στην τραγωδία, το καθεστώς των Ταλιμπάν φαίνεται να αντιμετωπίζει τις γυναίκες ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας.

Ακόμη και στην αιμοδοσία, συμμετέχουν αποκλειστικά άνδρες.

