Βούλγαροι εθνικιστές επιτέθηκαν σε αυτοκίνητο πιστεύοντας ότι η φον ντερ Λάιεν βρισκόταν σε αυτό

Ο ηγέτης του φιλορωσικού Κόμματος Αναγέννησης Κοσταντίν Κοσταντίνοφ επιχείρησε να μπλοκάρει την είσοδο ενός αυτοκινήτου σε εργοστάσιο όπλων στο Σόποτ κατά τη διάρκεια επίσκεψης της Προέδρου της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν την Κυριακή.

Μέλη του εθνικιστικού κόμματος «Αναγέννηση» προσπάθησαν να εμποδίσουν την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εισέλθει σε εργοστάσιο όπλων στην πόλη Σόποτ της Βουλγαρίας την Κυριακή, επιτιθέμενοι σε όχημα στο οποίο οι συγκεντρωμένοι πίστευαν ότι επέβαινε η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν. Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι διαδηλωτές που κρατούσαν βουλγαρικές και ρωσικές σημαίες φαίνονται να περικυκλώνουν το αυτοκίνητο, το οποίο στη συνέχεια προχώρησε προς τα εμπρός, αλλά χτυπήθηκε αρκετές φορές με ένα από τα πανό.

❗️”Nazi woman”: this is how Ursula von der Leyen was greeted in Bulgaria Ursula von der Leyen planned to visit a military factory in Sopot today, but the entrance was blocked by concerned citizens. The country’s authorities kept the exact time of her visit to the military… pic.twitter.com/6UoKKCrNsI — Zlatti71 (@Zlatti_71) August 31, 2025

Ο ηγέτης της «Αναγέννησης», ο οποίος στο παρελθόν έχει ζητήσει την αποχώρηση της Βουλγαρίας από το ΝΑΤΟ, διοργάνωσε διαδηλώσεις με ένα άλλο εθνικιστικό κόμμα, το Velichie, στα εργοστάσια μηχανουργίας Vazov στην πόλη Σόποτ, αντιδρώντας στην ευρωπαϊκή πορεία της Βουλγαρίας και απαιτώντας την προστασία της εθνικής κυριαρχίας.

Ο Κοσταντίνοφ βιντεοσκοπήθηκε να μπλοκάρει ένα μαύρο όχημα, υποστηρίζοντας ότι η βουλγαρική αστυνομία -που προσπαθούσε να πείσει τους διαδηλωτές να αφήσουν το αυτοκίνητο να περάσει- «ήθελε να τον πατήσει».

Ο εθνικιστής ηγέτης φαίνεται να διαφωνεί με την αστυνομία υπό αποδοκιμασίες, σφυρίγματα και φωνές “Ναζί”, καθώς το όχημα περικυκλώθηκε περαιτέρω από διαδηλωτές.

Δεν είναι σαφές αν ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρισκόταν στο όχημα τη στιγμή του περιστατικού.

