Logo Image

Οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ: Ο χαρακτηρισμός των μελετητών γενοκτονίας είναι «ντροπιαστικός» – «Δεν επαλήθευσαν καμία πληροφορία»

Κόσμος

Οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ: Ο χαρακτηρισμός των μελετητών γενοκτονίας είναι «ντροπιαστικός» – «Δεν επαλήθευσαν καμία πληροφορία»

Shutterstock

Το ισραηλινό ΥΠΕΞ κατηγορεί την οργάνωση ότι «βασίζεται εξ ολοκλήρου στην εκστρατεία ψεμάτων της Χαμάς»

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ απορρίπτει μια δήλωση της Διεθνούς Ένωσης Ακαδημαϊκών Γενοκτονίας ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα ως «επαίσχυντη».

Το ψήφισμα της οργάνωσης «αποτελεί ντροπή για το νομικό επάγγελμα και για οποιοδήποτε ακαδημαϊκό πρότυπο», αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του. «Βασίζεται εξ ολοκλήρου στην εκστρατεία ψεμάτων της Χαμάς και στο ξέπλυμα αυτών των ψεμάτων από άλλους».

Το ισραηλινό ΥΠΕΞ κατηγορεί την οργάνωση ότι δεν επαλήθευσε καμία πληροφορία που έλαβε υπόψη πριν προβεί στον χαρακτηρισμό της.

«Πάνω απ ‘όλα, η IAGS έχει δημιουργήσει ένα ιστορικό προηγούμενο — για πρώτη φορά, οι «Μελετητές της Γενοκτονίας» κατηγορούν το ίδιο το θύμα για γενοκτονία — παρά την απόπειρα γενοκτονίας της Χαμάς κατά του εβραϊκού λαού, δολοφονώντας 1.200 ανθρώπους, βιάζοντας γυναίκες, καίγοντας ζωντανές οικογένειες και δηλώνοντας τον στόχο της να σκοτώσει κάθε Εβραίο».

Πηγή: Times of Israel 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube