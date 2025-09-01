Οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ: Ο χαρακτηρισμός των μελετητών γενοκτονίας είναι «ντροπιαστικός» – «Δεν επαλήθευσαν καμία πληροφορία»

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ απορρίπτει μια δήλωση της Διεθνούς Ένωσης Ακαδημαϊκών Γενοκτονίας ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα ως «επαίσχυντη».

Το ψήφισμα της οργάνωσης «αποτελεί ντροπή για το νομικό επάγγελμα και για οποιοδήποτε ακαδημαϊκό πρότυπο», αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του. «Βασίζεται εξ ολοκλήρου στην εκστρατεία ψεμάτων της Χαμάς και στο ξέπλυμα αυτών των ψεμάτων από άλλους».

Το ισραηλινό ΥΠΕΞ κατηγορεί την οργάνωση ότι δεν επαλήθευσε καμία πληροφορία που έλαβε υπόψη πριν προβεί στον χαρακτηρισμό της.

«Πάνω απ ‘όλα, η IAGS έχει δημιουργήσει ένα ιστορικό προηγούμενο — για πρώτη φορά, οι «Μελετητές της Γενοκτονίας» κατηγορούν το ίδιο το θύμα για γενοκτονία — παρά την απόπειρα γενοκτονίας της Χαμάς κατά του εβραϊκού λαού, δολοφονώντας 1.200 ανθρώπους, βιάζοντας γυναίκες, καίγοντας ζωντανές οικογένειες και δηλώνοντας τον στόχο της να σκοτώσει κάθε Εβραίο».

Πηγή: Times of Israel