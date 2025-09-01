Αφγανιστάν: 8 ώρες για μία απόσταση 2 ωρών – «Εδώ όλοι έχουν χάσει κάποιον»

Ο δημοσιογράφος του Al Jazeera, Μοχσίν Μομάντ, βρέθηκε στην περιφέρεια Νουργκάλ, μία από τις πιο βαριά πληγείσες περιοχές από τον σεισμό, όπου – όπως μεταδίδει – επικρατεί εικόνα εκτεταμένης καταστροφής.

Το ταξίδι προς το χωριό Μασούντ, που υπό κανονικές συνθήκες διαρκεί δύο ώρες, χρειάστηκε οκτώ λόγω των τεράστιων δυσκολιών πρόσβασης μετά τη δόνηση. Όπως σημειώνει, τα γύρω χωριά είναι πλέον προσβάσιμα μόνο πεζή.

«Σχεδόν όλοι έχασαν μέλη της οικογένειάς τους εδώ», αναφέρει, εκτιμώντας ότι μόνο στο χωριό ο αριθμός των νεκρών αγγίζει τους 250. «Οι περισσότεροι παραμένουν θαμμένοι κάτω από τα ερείπια».

Οι κάτοικοι τονίζουν ότι σε ορισμένα απομακρυσμένα χωριά δεν έχει φτάσει κανείς για να βοηθήσει, λόγω της έλλειψης πρόσβασης. «Ο κόσμος είναι πραγματικά συντετριμμένος», καταλήγει.

