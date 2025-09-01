Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σχεδιάζει να μειώσει τις δαπάνες παρά τον αυξανόμενο αριθμό εκτοπισμένων

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σχεδιάζει να μειώσει τον προϋπολογισμό της κατά σχεδόν το ένα πέμπτο στα 8,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ακόμη και καθώς ο εκτοπισμός συνεχίζει να αυξάνεται λόγω κρίσεων όπως ο πόλεμος στο Σουδάν, σύμφωνα με αντίγραφο του προϋπολογισμού της τη Δευτέρα.

Η υπηρεσία με έδρα τη Γενεύη σχεδιάζει να δαπανήσει 8,5 δισεκατομμύρια δολάρια έναντι του προϋπολογισμού της για το 2025 των 10,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εν μέσω οικονομικών περιορισμών, σύμφωνα με το έγγραφο.

Πηγή: Reuters