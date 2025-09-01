Logo Image

Ερντογάν σε Πεζεσκιάν: Η συνέχιση των συνομιλιών για τα πυρηνικά είναι χρήσιμη

Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της η τουρκική προεδρία για την συνάντηση των δύο ηγετών

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε στον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν τη Δευτέρα ότι πιστεύει ότι ήταν χρήσιμο για την Τεχεράνη να συνεχίσει τις πυρηνικές διαπραγματεύσεις και ότι η Άγκυρα θα διατηρήσει την υποστήριξή της προς το Ιράν στο θέμα, ανέφερε η τουρκική προεδρία.

Σε συνάντηση στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) στην Κίνα, ο Ερντογάν δήλωσε επίσης ότι η συνεργασία μεταξύ των γειτόνων, δηλαδή στον τομέα της ενέργειας, είναι προς όφελος και των δύο πλευρών, ανέφερε η προεδρία σε ανακοίνωσή της.

Πηγή: Reuters 

