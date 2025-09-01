Απαντήσεις «εδώ και τώρα» για τα εμβόλια της Covid ζητά ο Τραμπ

Απαντήσεις, και μάλιστα άμεσα, από τις φαρμακευτικές εταιρίες για τον βαθμό «επιτυχίας» που είχαν τα «διάφορα φάρμακα» για τη αντιμετώπιση της Covid ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social.

Συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ σημειώνει:

«Είναι πολύ σημαντικό οι Φαρμακευτικές Εταιρείες να τεκμηριώσουν την επιτυχία των διαφόρων φαρμάκων τους για τον Covid. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι πρόκειται για θαύματα που έσωσαν εκατομμύρια ζωές. Άλλοι διαφωνούν! Καθώς τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) σπαράσσονται για αυτό το ζήτημα, εγώ θέλω την απάντηση, και τη θέλω ΤΩΡΑ.

Μου έχουν δείξει πληροφορίες από την Pfizer, και άλλες εταιρίες που είναι εξαιρετικές, αλλά ποτέ δεν φαίνεται να δείχνουν αυτά τα αποτελέσματα στο κοινό.

Γιατί όχι;;; Στρέφονται στον επόμενο στόχο και αφήνουν τους πάντες να αλληλοσπαράσσονται, συμπεριλαμβανομένου του Bobby Kennedy Jr. και του CDC, που προσπαθούν να καταλάβουν την επιτυχία ή αποτυχία του έργου των Φαρμακευτικών Εταιρειών για τον Covid. Εμένα μου δείχνουν ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ αριθμούς και αποτελέσματα, αλλά δεν φαίνεται να τα δείχνουν σε πολλούς άλλους. Θέλω να τα παρουσιάσουν ΤΩΡΑ, στο CDC και στο κοινό και να ξεκαθαρίσουν αυτό το ΧΑΟΣ, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο!!! Ελπίζω ότι η Επιχείρηση ΥΠΕΡΑΤΧΕΙΑ να ήταν τόσο “ΕΞΥΠΝΗ” όσο πολλοί λένε ότι ήταν. Αν δεν ήταν, όλοι θέλουμε να μάθουμε, καθώς γιατί;;; (σσ: δεν ήταν). Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα!».