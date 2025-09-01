Σεισμός στο Αφγανιστάν: «Υπάρχει θάνατος σε κάθε σπίτι» – Συγκλονίζει άνδρας που έχασε τα 5 παιδιά του

Συγκλονίζουν οι δηλώσεις ενός άνδρα, ο οποίος έχασε τα πέντε παιδιά του από τον φονικό σεισμό στο Αφγανιστάν.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Μουχάμαντ Αζίζ, εργάτης από την περιοχή Νουρ Γκουλ του Κουνάρ, δήλωσε ότι σκοτώθηκαν τα πέντε παιδιά του, καθώς και ακόμη πέντε συγγενικά του πρόσωπα.

Ο ίδιος τόνισε ότι πολλοί άνθρωποι από το χωριό του παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια.

«Η καταστροφή είναι παντού»

«Οι φτωχοί άνθρωποι σε αυτήν την περιοχή έχουν χάσει τα πάντα», τόνισε.

«Υπάρχει θάνατος σε κάθε σπίτι και κάτω από τα ερείπια κάθε στέγης υπάρχουν πτώματα. Τα σπίτια από λάσπη έχουν καταστραφεί και η καταστροφή είναι παντού. Οι άνθρωποι αναζητούν απεγνωσμένα βοήθεια» πρόσθεσε ο ίδιος.

