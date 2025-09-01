Logo Image

Σεισμός στο Αφγανιστάν: «Υπάρχει θάνατος σε κάθε σπίτι» – Συγκλονίζει άνδρας που έχασε τα 5 παιδιά του

Κόσμος

Σεισμός στο Αφγανιστάν: «Υπάρχει θάνατος σε κάθε σπίτι» – Συγκλονίζει άνδρας που έχασε τα 5 παιδιά του

REUTERS/Stringer

«Οι φτωχοί άνθρωποι σε αυτήν την περιοχή έχουν χάσει τα πάντα»

Συγκλονίζουν οι δηλώσεις ενός άνδρα, ο οποίος έχασε τα πέντε παιδιά του από τον φονικό σεισμό στο Αφγανιστάν.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Μουχάμαντ Αζίζ, εργάτης από την περιοχή Νουρ Γκουλ του Κουνάρ, δήλωσε ότι σκοτώθηκαν τα πέντε παιδιά του, καθώς και ακόμη πέντε συγγενικά του πρόσωπα.

Ο ίδιος τόνισε ότι πολλοί άνθρωποι από το χωριό του παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια.

«Η καταστροφή είναι παντού»

«Οι φτωχοί άνθρωποι σε αυτήν την περιοχή έχουν χάσει τα πάντα», τόνισε.

«Υπάρχει θάνατος σε κάθε σπίτι και κάτω από τα ερείπια κάθε στέγης υπάρχουν πτώματα. Τα σπίτια από λάσπη έχουν καταστραφεί και η καταστροφή είναι παντού. Οι άνθρωποι αναζητούν απεγνωσμένα βοήθεια» πρόσθεσε ο ίδιος.

Διαβάστε ακόμη:

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube