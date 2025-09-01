Βοσνία: Οδηγοί φορτηγών εμποδίζουν την κυκλοφορία εμπορευμάτων διαμαρτυρόμενοι για τους τελωνειακούς φόρους

Βόσνιοι οδηγοί φορτηγών μπλόκαραν τη Δευτέρα την κυκλοφορία όλων των εμπορευμάτων στη βαλκανική χώρα, κατηγορώντας, όπως δήλωσαν, την αδυναμία της κυβέρνησης να υποστηρίξει τον τομέα των μεταφορών.

Περίπου 600 φορτηγά ήταν σταθμευμένα κοντά σε τελωνειακούς σταθμούς εμπορευμάτων σε αρκετές πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σεράγεβο, και κοντά στα σύνορα με την Κροατία και τη Σερβία.

Η κυκλοφορία επιβατών δεν έχει μπλοκαριστεί, αλλά έχει επιβραδυνθεί, δήλωσε η λέσχη μηχανοκίνητων οχημάτων BIHAMK της Βοσνίας.

Η Logistika, ένας οργανισμός που εκπροσωπεί 47.000 εργαζόμενους στον τομέα των μεταφορών, οργάνωσε τις διαμαρτυρίες με το σύνθημα «Αρκετά πια» μετά από μήνες διαπραγματεύσεων με τα πολυάριθμα επίπεδα της κυβέρνησης της Βοσνίας που δεν απέδωσαν αποτελέσματα, ανέφερε.

«Οι αλυσίδες εφοδιασμού μας έχουν σταματήσει σε όλη τη χώρα», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Βέλιμιρ Πέουλιτς, επικεφαλής συντονιστής της Logistika.

Η Logistika, η οποία συγκεντρώνει 600 εταιρείες, θέλει η κεντρική κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τα διοικητικά εμπόδια και τους υπερβολικούς φόρους που, όπως λέει, θέτουν σε κίνδυνο την επιβίωση ενός τομέα αξίας 4,7 δισεκατομμυρίων ευρώ (5,50 δισεκατομμύρια δολάρια).

Ένα βασικό πρόβλημα είναι το όριο των 90 ημερών που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον χρόνο που οι Βόσνιοι οδηγοί φορτηγών μπορούν να παραμείνουν στην Ένωση χωρίς να φύγουν, από τις 180 ημέρες που επιτρέπονται ετησίως.

Εγκαταλείπουν τη χώρα

Αυτό, είπε ο Πέουλιτς, έχει αναγκάσει πολλές εταιρείες να επανεγγραφούν σε γειτονικά κράτη μέλη της ΕΕ, την Κροατία και τη Σλοβενία, και πολλούς Βόσνιους οδηγούς να εγκαταλείψουν τη χώρα τους.

«Σταματήστε να μας συλλαμβάνετε στην ΕΕ», είπε, προσθέτοντας ότι 48 Βόσνιοι οδηγοί είχαν συλληφθεί σε όλη την ΕΕ επειδή υπερέβησαν το όριο των 90 ημερών, παρόλο που έκαναν μόνο τη δουλειά τους.

Οι οδηγοί φορτηγών θέλουν επίσης επιστροφή των ειδικών φόρων κατανάλωσης στο πετρέλαιο και συντομότερες διαδικασίες στα σύνορα, καθώς και μεγαλύτερη ψηφιοποίηση που θα μείωνε τη γραφειοκρατία και τις μεγάλες ουρές.

Το Υπουργείο Επικοινωνιών και Μεταφορών της Βοσνίας δήλωσε ότι έχει αρχίσει να αντιμετωπίζει ορισμένα από τα διοικητικά εμπόδια και διαδικασίες και ότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τον επόμενο μήνα.

Ο Πέουλιτς δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση θα συνεχιστούν, όπως και οι διαμαρτυρίες.

