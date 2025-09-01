Reuters: Στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, οι παλαιστινιακές βρύσες στερεύουν

Οι Παλαιστίνιοι στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις νερού, οι οποίες, όπως λένε, προκαλούνται από τις αυξανόμενες επιθέσεις σε σπάνιες πηγές νερού από εξτρεμιστές Εβραίους εποίκους.

Σε όλη τη Δυτική Όχθη, στις παλαιστινιακές κοινότητες, οι κάτοικοι αναφέρουν ελλείψεις που έχουν αφήσει τις βρύσες στα σπίτια τους στεγνές και τα αγροκτήματα χωρίς άρδευση.

Στη Ραμάλα, μια από τις μεγαλύτερες παλαιστινιακές πόλεις στη Δυτική Όχθη και διοικητική πρωτεύουσα της Παλαιστινιακής Αρχής, οι κάτοικοι που αντιμετωπίζουν ελλείψεις νερού βασίζονται πλέον σε δημόσιες βρύσες.

«Παίρνουμε νερό στο σπίτι μόνο δύο φορές την εβδομάδα, επομένως οι άνθρωποι αναγκάζονται να έρχονται εδώ», είπε η Ουμ Ζιάντ, καθώς γέμισε άδεια πλαστικά μπουκάλια με νερό μαζί με άλλους κατοίκους της Ραμάλα.

Τα Ηνωμένα Έθνη κατέγραψαν 62 περιστατικά, ανοίγοντας νέο παράθυρο Εβραίων εποίκων που βανδάλισαν πηγάδια νερού, αγωγούς, δίκτυα άρδευσης και άλλες υποδομές που σχετίζονται με το νερό στη Δυτική Όχθη τους πρώτους έξι μήνες του έτους.

Ο ισραηλινός στρατός παραδέχτηκε ότι έχει λάβει πολλαπλές αναφορές για Ισραηλινούς πολίτες που προκάλεσαν σκόπιμα ζημιές σε υποδομές ύδρευσης, αλλά ότι δεν έχουν εντοπιστεί ύποπτοι.

Μεταξύ των στόχων ήταν μια πηγή γλυκού νερού και ένας σταθμός διανομής νερού στην Έιν Σάμιγια, περίπου 16 χλμ. (10 μίλια) βορειοανατολικά της Ραμάλα, που εξυπηρετεί περίπου 20 κοντινά παλαιστινιακά χωριά και ορισμένες γειτονιές της πόλης.

Οι έποικοι έχουν καταλάβει την πηγή που πολλοί Παλαιστίνιοι χρησιμοποιούν εδώ και γενιές για να δροσίζονται τους ζεστούς καλοκαιρινούς μήνες.

Η παλαιστινιακή δημόσια επιχείρηση ύδρευσης της Ιερουσαλήμ δήλωσε ότι ο σταθμός διανομής νερού Ein Samiya έχει γίνει συχνός στόχος βανδαλισμού από τους εποίκους.

«Η βία των εποίκων έχει κλιμακωθεί δραματικά», δήλωσε ο Αμπντουλάχ Μπαϊράτ, 60 ετών, κάτοικος του κοντινού Κφαρ Μαλίκ, στην κορυφή ενός λόφου με θέα την πηγή.

«Μπαίνουν στους σταθμούς πηγής, τους σπάνε, αφαιρούν κάμερες και κόβουν το νερό για ώρες», είπε.

Η πηγή Εϊν Σαμίγια και το χωριό Κφαρ Μαλίκ περιβάλλονται ολοένα και περισσότερο από εβραϊκούς ισραηλινούς οικισμούς. Τα Ηνωμένα Έθνη και οι περισσότερες ξένες κυβερνήσεις θεωρούν τους οικισμούς στη Δυτική Όχθη παράνομους βάσει του διεθνούς δικαίου και εμπόδιο για την ίδρυση ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους.

Σύμφωνα με το γραφείο ανθρωπιστικής βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών, οι έποικοι πραγματοποίησαν πολλαπλές επιθέσεις, άνοιξαν νέα πύλη με στόχο πηγές νερού και ζωτικές υποδομές ύδρευσης στις περιοχές Ραμάλα, Σαλφίτ και Ναμπλούς μεταξύ 1ης Ιουνίου και 14ης Ιουλίου. Η πηγή νερού Έιν Σάμια είχε δεχθεί επανειλημμένες επιθέσεις, ανέφερε σε έκθεση του Ιουλίου.

Οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας θεωρούν οποιαδήποτε ζημιά στις υποδομές ως σοβαρό ζήτημα και πραγματοποιούν μυστικές και φανερές ενέργειες για την αποτροπή περαιτέρω ζημιών, δήλωσε ο ισραηλινός στρατός απαντώντας σε ερωτήσεις του Reuters για αυτό το άρθρο. Ανέφερε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή Υδάτων είχε λάβει πρόσβαση για να πραγματοποιήσει επισκευές.

Ο Καρίμ Τζουμπράν, διευθυντής έρευνας πεδίου στην ισραηλινή ομάδα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων B’Tselem, δήλωσε στο Reuters ότι οι έποικοι είχαν πάρει τον έλεγχο των περισσότερων φυσικών πηγών στη Δυτική Όχθη τα τελευταία χρόνια και εμπόδισαν τους Παλαιστίνιους να έχουν πρόσβαση σε αυτές.

Βιαιότητες εποίκων

Οι Παλαιστίνιοι αντιμετωπίζουν εδώ και καιρό μια εκστρατεία εκφοβισμού, παρενόχλησης και σωματικής βίας από εξτρεμιστές εποίκους, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν μια μειονότητα Εβραίων εποίκων που ζουν στη Δυτική Όχθη. Οι περισσότεροι ζουν σε οικισμούς για οικονομικούς ή ιδεολογικούς λόγους και δεν υποστηρίζουν τη βία κατά των Παλαιστινίων.

Οι Παλαιστίνιοι λένε ότι η συχνότητα της βίας των εποίκων στη Δυτική Όχθη έχει αυξηθεί από τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Λένε ότι φοβούνται ότι η αύξηση της βίας των εποίκων είναι μέρος μιας εκστρατείας για την εκδίωξή τους από τη γη. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν καταγράψει 925 τέτοια περιστατικά, ανοίγει νέα καρτέλα τους πρώτους επτά μήνες του τρέχοντος έτους, μια αύξηση 16% σε ετήσια βάση.

Από τις επιθέσεις των μαχητών της Χαμάς που πυροδότησαν τον πόλεμο στη Γάζα, αρκετοί Ισραηλινοί πολιτικοί έχουν υποστηρίξει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ, την οποία κατέχει από το 1967.

Το Reuters ανέφερε την Κυριακή ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η κυβέρνηση εξετάζει τώρα την προσάρτηση της περιοχής, αφού η Γαλλία και άλλα δυτικά έθνη δήλωσαν ότι θα αναγνωρίσουν ένα παλαιστινιακό κράτος αυτόν τον μήνα. Η Παλαιστινιακή Αρχή θέλει ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος που θα περιλαμβάνει τη Δυτική Όχθη, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Λωρίδα της Γάζας.

Οι Παλαιστίνιοι στη Δυτική Όχθη δυσκολεύονται εδώ και καιρό να έχουν πρόσβαση στο νερό. Η Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία υποστηρίζεται από τη Δύση, ασκεί περιορισμένη πολιτική κυριαρχία σε τμήματα της περιοχής και βασίζεται σε ισραηλινές εγκρίσεις για την ανάπτυξη και επέκταση των υποδομών ύδρευσης. Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι και ομάδες υπεράσπισης λένε ότι αυτό σπάνια δίνεται.

Η B’Tselem ανέφερε σε έκθεση του Απριλίου 2023 ότι οι Παλαιστίνιοι αντιμετώπιζαν μια χρόνια κρίση νερού, ενώ οι έποικοι έχουν άφθονο νερό.

«Η έλλειψη νερού στη Δυτική Όχθη είναι το σκόπιμο αποτέλεσμα της σκόπιμα μεροληπτικής πολιτικής του Ισραήλ, η οποία θεωρεί το νερό ως ένα άλλο μέσο για τον έλεγχο των Παλαιστινίων», έγραψε η B’Tselem στην έκθεση.

Δαπάνες διανομής νερού

Σε όλη τη Δυτική Όχθη, οι δεξαμενές νερού είναι συνηθισμένες στα παλαιστινιακά σπίτια, όπου αποθηκεύεται νερό βρόχινο ή νερό που παραδίδεται με φορτηγά λόγω ενός ήδη αναξιόπιστου δικτύου ύδρευσης που έχει επιδεινωθεί από τις επιθέσεις των εποίκων.

Η COGAT, η ισραηλινή στρατιωτική υπηρεσία που επιβλέπει την πολιτική στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα, δήλωσε, απαντώντας σε ερωτήσεις του Reuters, ότι η Παλαιστινιακή Αρχή ήταν υπεύθυνη για την παροχή νερού στους Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη. Το Ισραήλ μετέφερε 90 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού στην Παλαιστινιακή Αρχή κάθε χρόνο, ανέφερε, αποδίδοντας τυχόν ελλείψεις στην κλοπή νερού από τους Παλαιστίνιους.

Εκτός από το να ταξιδεύουν μεγάλες αποστάσεις για να συλλέξουν νερό, οι Παλαιστίνιοι έχουν γίνει εξαρτημένοι από τις δαπανηρές παραδόσεις νερού για να διαχειριστούν τη χρόνια κρίση νερού που φοβούνται ότι μόνο θα επιδεινωθεί.

«Εάν οι έποικοι συνεχίσουν τις επιθέσεις τους, θα έχουμε σύγκρουση για το νερό», δήλωσε ο Wafeeq Saleem, ο οποίος μάζευε νερό από μια δημόσια βρύση έξω από τη Ραμάλα.

«Το νερό είναι το πιο σημαντικό πράγμα για εμάς».

Πηγή: Reuters