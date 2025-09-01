Logo Image

Σάντσεθ για πυρκαγιές στην Ισπανία: Η πρόληψη ήταν «σαφώς ανεπαρκής»

REUTERS/Nacho Doce

Ο Ισπανός πρωθυπουργός παρουσίασε ένα «εθνικό σύμφωνο κατά της κλιματικής έκτακτης ανάγκης»

Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ παραδέχθηκε σήμερα πως η πολιτική για την πρόληψη των πυρκαγιών υπήρξε «σαφώς ανεπαρκής», καθώς ο Αύγουστος σηματοδοτήθηκε από ιστορικών διαστάσεων πυρκαγιές στη χώρα.

«Είχαμε μια σαφώς ανεπαρκή πολιτική πρόληψης, κάτι που αντανακλάται, για παράδειγμα, στην απουσία εφαρμογής σχεδίων πρόληψης, στην απουσία εξελιγμένων εργαλείων ανάλυσης ή πρόβλεψης ή στο γεγονός ότι ορισμένες περιφέρειες δεν διαθέτουν αρκετούς πυροσβέστες ή δασικές μονάδες πυρόσβεσης», δήλωσε ο πρωθυπουργός παρουσιάζοντας ένα «εθνικό σύμφωνο κατά της κλιματικής έκτακτης ανάγκης».

Πηγή: ΑΜΠΕ 

