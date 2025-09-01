Logo Image

Φονικός σεισμός στο Αφγανιστάν: Ενεργοποιήθηκε μία από τις πιο ισχυρές τεκτονικές δυνάμεις του πλανήτη

Κόσμος

Φονικός σεισμός στο Αφγανιστάν: Ενεργοποιήθηκε μία από τις πιο ισχυρές τεκτονικές δυνάμεις του πλανήτη

Φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα ανέβει δραματικά τις επόμενες ώρες και ημέρες

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Αφγανιστάν, όπου το χτύπημα του Εγκέλαδου, αφήνει πίσω του ισοπεδωμένα χωριά και χιλιάδες θύματα. Μετά τον κύριο σεισμό των 6 Ρίχτερ τουλάχιστον 9 μετασεισμοί έχουν γίνει έντονα αισθητοί.

Ο Μπράιαν Μπάπτι, σεισμολόγος του Βρετανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου, εξηγεί ότι ο φονικός σεισμός στο Αφγανιστάν οφείλεται σε μία από τις ισχυρότερες και πιο ενεργές τεκτονικές δυνάμεις της Γης.

«Η δύναμη πίσω από αυτόν τον σεισμό είναι η ίδια που οδήγησε στη δημιουργία των Ιμαλαΐων, του Καρακορούμ και του Θιβετιανού Οροπεδίου – η σύγκρουση της ινδικής με την ευρασιατική πλάκα», δήλωσε στο Science Media Centre.

Με την Ινδία να κινείται προς την Ευρασία με ταχύτητα περίπου 45 χιλιοστών τον χρόνο, η συγκεκριμένη ζώνη είναι από τις πιο σεισμογενείς της Γης, ευθυνόμενη για περίπου το 15% της σεισμικής ενέργειας που εκλύεται παγκοσμίως κάθε χρόνο.

Ο ίδιος προσθέτει ότι η τοποθεσία του βορειοανατολικού Αφγανιστάν μέσα σε αυτή τη ζώνη εξηγεί το «ιστορικό καταστροφικών σεισμών» της περιοχής, η οποία από το 1900 έχει γνωρίσει περισσότερους από δώδεκα δονήσεις μεγέθους άνω των 7 Ρίχτερ.

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube