Φονικός σεισμός στο Αφγανιστάν: Ενεργοποιήθηκε μία από τις πιο ισχυρές τεκτονικές δυνάμεις του πλανήτη

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Αφγανιστάν, όπου το χτύπημα του Εγκέλαδου, αφήνει πίσω του ισοπεδωμένα χωριά και χιλιάδες θύματα. Μετά τον κύριο σεισμό των 6 Ρίχτερ τουλάχιστον 9 μετασεισμοί έχουν γίνει έντονα αισθητοί.

Ο Μπράιαν Μπάπτι, σεισμολόγος του Βρετανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου, εξηγεί ότι ο φονικός σεισμός στο Αφγανιστάν οφείλεται σε μία από τις ισχυρότερες και πιο ενεργές τεκτονικές δυνάμεις της Γης.

«Η δύναμη πίσω από αυτόν τον σεισμό είναι η ίδια που οδήγησε στη δημιουργία των Ιμαλαΐων, του Καρακορούμ και του Θιβετιανού Οροπεδίου – η σύγκρουση της ινδικής με την ευρασιατική πλάκα», δήλωσε στο Science Media Centre.

Με την Ινδία να κινείται προς την Ευρασία με ταχύτητα περίπου 45 χιλιοστών τον χρόνο, η συγκεκριμένη ζώνη είναι από τις πιο σεισμογενείς της Γης, ευθυνόμενη για περίπου το 15% της σεισμικής ενέργειας που εκλύεται παγκοσμίως κάθε χρόνο.

Ο ίδιος προσθέτει ότι η τοποθεσία του βορειοανατολικού Αφγανιστάν μέσα σε αυτή τη ζώνη εξηγεί το «ιστορικό καταστροφικών σεισμών» της περιοχής, η οποία από το 1900 έχει γνωρίσει περισσότερους από δώδεκα δονήσεις μεγέθους άνω των 7 Ρίχτερ.

