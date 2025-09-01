Βρετανία: Μίνι ανασχηματισμός από τον Κιρ Στάρμερ

Σε μίνι ανασχηματισμό, μετά τις θερινές διακοπές, προχωρά ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ.

Ο Ντάρεν Τζόουνς μετακινείται από το Υπουργείο Οικονομικών και αναλαμβάνει τον ρόλο του Chief Secretary to the Prime Minister, μία θέση που δεν υπήρχε πριν, για να αναλάβει την καθημερινή υλοποίηση των κυβερνητικών προτεραιοτήτων.

Ούτως ή άλλως, δεν αναμενόταν να υπάρξει ευρύτερος ανασχηματισμός σε υπουργικές βαθμίδες σε αυτό το σημείο, παρά τις αναφορές. Βέβαια ο Στάρμερ θα έπρεπε να διορίσει νέο υπουργό αστεγίας μετά την παραίτηση του Ρουσχανάρα Άλι αυτό το καλοκαίρι. Το υπουργικό συμβούλιο πρόκειται να παραμείνει άθικτο.

Η υπουργός Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ θα προβεί σε δήλωση στο Κοινοβούλιο αργότερα. Επιβεβαιώνοντας τις αλλαγές, ένας εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε ότι ο Τζόουνς θα «επιβλέπει άμεσα το έργο σε ολόκληρη την κυβέρνηση για την υποστήριξη της υλοποίησης των προτεραιοτήτων του πρωθυπουργού και του Σχεδίου Αλλαγής της κυβέρνησης».

Ο Τζέιμς Μάρεϊ αναλαμβάνει νέος Chief Secretary to the Treasury, ενώ άτομα όπως ο Τζέιμς Λάιονς (επικεφαλής επικοινωνίας) αποχωρούν, με τον έμπειρο Τιμ Άλλαν (σύμβουλος του Τόνι Μπλερ) να αναλαμβάνει σημαντική γραμματειακή θέση στον τομέα των επικοινωνιών.

Επίσης, η πρώην υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Αγγλίας, Μινούσε Σαφίκ, διορίστηκε ως chief economic adviser, ενισχύοντας το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης σε μια κρίσιμη περίοδο πριν από τον Φθινοπωρινό Προϋπολογισμό.

Με πληροφορίες από Guardian, BBC