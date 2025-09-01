Σι και Πούτιν μαζί με αιχμές κατά ΗΠΑ. Και στο βάθος… Μόντι και Ερντογάν

Έχοντας στο πλευρό του, τους Βλαντίμιρ Πούτιν, Ναρέντρα Μόντι, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ακόμη 20 αρχηγούς κρατών, ο Σι Τζινπίνγκ εμφανίζεται στην Τιαντζίν ως ο ηγέτης ενός νέου μοντέλου παγκόσμιας διακυβέρνησης.

Ο Σι ανακοίνωσε χορηγίες ύψους 280 εκατ. δολαρίων και δάνεια 1,4 δισ. δολαρίων προς τα μέλη του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης (SCO), ενώ παρουσίασε την «Πρωτοβουλία για την Παγκόσμια Διακυβέρνηση», ως συνέχεια των σχεδίων του για ασφάλεια, ανάπτυξη και «πολιτισμό».

«Δεν πρέπει οι κανόνες των λίγων να επιβάλλονται στους πολλούς», τόνισε, μιλώντας για την ανάγκη ενίσχυσης της φωνής του παγκόσμιου Νότου.

Αιχμές κατά ΗΠΑ

Χωρίς να κατονομάσει άμεσα τις ΗΠΑ, ο Κινέζος ηγέτης καταφέρθηκε εναντίον της «ηγεμονίας», της «νοοτροπίας Ψυχρού Πολέμου» και των «εκφοβιστικών πρακτικών». Επανέλαβε την ανάγκη «για πολυπολικό κόσμο και δίκαιη παγκοσμιοποίηση», απορρίπτοντας το ΝΑΤΟ και το δυτικό δόγμα περί «οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Από την πλευρά του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν μίλησε για «νέο σύστημα ασφάλειας στην Ευρασία», ως αντίβαρο στα ευρωατλαντικά μοντέλα, ενώ υπερασπίστηκε και πάλι τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αποδίδοντας την κρίση σε «πραξικόπημα υποκινούμενο από τη Δύση».

Η σκιά της Ουκρανίας

Η Σύνοδος πραγματοποιείται μόλις λίγες ημέρες μετά από μαζικές ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις στην Ουκρανία και ύστερα από τις άκαρπες προσπάθειες των ΗΠΑ να φέρουν στο τραπέζι τους ηγέτες Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Πούτιν ενημέρωσε κατ’ ιδίαν τους συνομιλητές του για τις επαφές του με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, κάνοντας λόγο για «κατανόηση που ανοίγει τον δρόμο προς την ειρήνη».

Η Κίνα, αν και δηλώνει ουδέτερη, παραμένει βασικός οικονομικός στυλοβάτης της Μόσχας, αγοράζοντας ρωσικό πετρέλαιο με έκπτωση και τροφοδοτώντας με κρίσιμα εμπορεύματα τη ρωσική πολεμική βιομηχανία – γεγονός που έχει προκαλέσει απειλές νέων αμερικανικών κυρώσεων.

Ο ρόλος Ερντογάν

Το «παρών» στη Σύνοδο έδωσε και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος είχε ξεχωριστή συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι δύο ηγέτες συζήτησαν για όλα τα καυτά μέτωπα όπου η Άγκυρα επιδιώκει ρόλο: την Ουκρανία, τη Συρία, τη Γάζα αλλά και τη Βόρεια Αφρική.

Η παρέμβαση του Ερντογάν ήρθε στον απόηχο της πλήρους ρήξης με το Ισραήλ, καθώς η Τουρκία προσπαθεί να εμφανιστεί ως ρυθμιστής σε κρίσιμες περιφερειακές συγκρούσεις, κεφαλαιοποιώντας τη σχέση της τόσο με τη Μόσχα όσο και με την Ουάσιγκτον.

Σφιχτές χειραψίες και παρασκηνιακές συμμαχίες

Στο περιθώριο της συνόδου, οι εικόνες του Σι, του Πούτιν και του Μόντι να γελούν και να συνομιλούν χαλαρά ενίσχυσαν το αφήγημα ενός μετώπου απέναντι στη Δύση. Ο Μόντι, που μόλις δέχθηκε το «χαστούκι» των αμερικανικών δασμών 50%, δείχνει να προσεγγίζει τόσο το Πεκίνο όσο και τη Μόσχα.

Η Κίνα, ενόψει και της στρατιωτικής παρέλασης που ετοιμάζει στο Πεκίνο με συμμετοχή του Κιμ Γιονγκ Ουν και πλήθους ηγετών από Ασία και Μέση Ανατολή, επιχειρεί να παρουσιαστεί ως η εναλλακτική παγκόσμια υπερδύναμη, σε μια στιγμή που οι ΗΠΑ του Τραμπ ταράζουν τις ισορροπίες.