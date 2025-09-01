Παρεμβολές στο σύστημα GPS στο αεροσκάφος της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Παρεμβολή σημειώθηκε την Κυριακή στις υπηρεσίες πλοήγησης GPS του αεροσκάφους που μετέφερε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ενώ προσέγγιζε το αεροδρόμιο του Πλόβντιβ (Φιλιππούπολη) στη Βουλγαρία, αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times.

Η επικεφαλής της Κομισιόν πραγματοποιεί περιοδεία σε ευρωπαϊκές χώρες για το ουκρανικό. Η παρεμβολή στο GPS του αεροσκάφους της σημειώθηκε ενώ προσέγγιζε την Βουλγαρία, αναφέρουν οι FT επικαλούμενοι τρεις αξιωματούχους, οι οποίοι ανέφεραν ότι το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως επιχείρηση δολιοφθοράς από την Ρωσία.

«Ολόκληρη η περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο έχασε το GPS. Ήταν αδιαμφισβήτητη παρεμβολή», ανέφερε ένας από τους αξιωματούχους.

Ως αποτέλεσμα, και αφού το αεροσκάφος παρέμεινε στον αέρα για περίπου μία ώρα, οι κυβερνήτες του αεροσκάφους στράφηκαν σε απλούς, έντυπους χάρτες για να πραγματοποιήσουν την προσγείωση.

Η Βουλγαρική Αρχή Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας επιβεβαίωσε το περιστατικό σε δήλωσή της προς τους Financial Times, στην οποία αναφέρει ότι από τον Φεβρουάριο του 2022 (όταν δηλασή η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία) έχει παρατηρηθεί αξιοσημείωτη αύξηση στα περιστατικά jamming και spoofing.

«Αυτές οι παρεμβολές διαταράσσουν την ακριβή λήψη σημάτων GPS, οδηγώντας σε διάφορες λειτουργικές προκλήσεις για τα αεροσκάφη και τα συστήματα εδάφους».