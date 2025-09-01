Την Πέμπτη στο Παρίσι ο Ζελένσκι για συνάντηση με τους Ευρωπαίους εταίρους – Άγνωστο αν θα μετέχει ο Τραμπ

Μια συνάντηση μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αρκετών «Ευρωπαίων ηγετών» έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη στο Παρίσι, δήλωσε μια πηγή στο AFP τη Δευτέρα, καθώς οι προσπάθειες της Ουάσινγκτον να τερματίσει την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχουν βαλτώσει.

«Μια τέτοια συνάντηση έχει προγραμματιστεί» για να συζητηθούν οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία «και για την προώθηση της διπλωματίας, επειδή οι Ρώσοι ξεφεύγουν ξανά», δήλωσε η πηγή στο AFP υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η συμμετοχή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο στο Παρίσι «δεν έχει προγραμματιστεί προς το παρόν», πρόσθεσε.

«Τύπου ΝΑΤΟ»

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένει να συνεχίσει τις συνομιλίες με τους Ευρωπαίους ηγέτες σχετικά με δεσμεύσεις «τύπου ΝΑΤΟ» για την προστασία της Ουκρανίας, θεωρώντας ότι θα πρέπει να συμμετάσχει και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Χρειαζόμαστε η αρχιτεκτονική (ασφαλείας) να είναι σαφής σε όλους», είπε, προσθέτοντας ότι ήθελε να πει στον Τραμπ «πώς το βλέπουμε εμείς».

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε επίσης στην προθεσμία που έχει δώσει ο Τραμπ για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με νέα μέτρα κατά της Ρωσίας, εάν ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν δεσμευτεί για μια κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Ουκρανό ηγέτη.

Με πληροφορίες από Le Figaro