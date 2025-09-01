Σεισμός στο Αφγανιστάν: Φόβοι ότι οι τραυματισμένες γυναίκες θα αφεθούν στην τύχη τους

Παρότι δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμη φωτογραφίες από γυναίκες ή παιδιά στα νοσοκομεία του Αφγανιστάν, είναι βέβαιο ότι εκατοντάδες βρίσκονται ανάμεσα στους πληγέντες του σεισμού.

Τοπικός δημοσιογράφος που επισκέφθηκε το κεντρικό νοσοκομείο της Τζαλαλαμπάντ επιβεβαίωσε ότι κάποιες γυναίκες μεταφέρθηκαν εκεί με ελικόπτερα. Ωστόσο, οι άνδρες που έχουν μεταφερθεί είναι πολύ περισσότεροι, γεγονός που εγείρει ανησυχίες για το εάν οι γυναίκες αφήνονται σε δεύτερη μοίρα.

Η επαρχία Κουνάρ είναι ιδιαίτερα συντηρητική, ενώ οι Ταλιμπάν σίγουρα δεν δίνουν ίδια αξία στη ζωή των γυναικών. Οι γυναίκες λοιπόν ενδέχεται να καταλήξουν να λαμβάνουν περίθαλψη με καθυστέρηση ή και να αφεθούν στη μοίρα τους, σχολιάζει το BBC.

Υπάρχουν φόβοι ότι αρκετές επέλεξαν να παραμείνουν στο σπίτι ή να περιμένουν το φως της ημέρας για να τις μεταφέρει η οικογένεια τους στο νοσοκομείο.

Ανάλογο φαινόμενο είχε καταγραφεί και στον καταστροφικό σεισμό του 2022 στην επαρχία Πακτίκα, όταν ο αριθμός των τραυματισμένων γυναικών στα νοσοκομεία αυξήθηκε μόλις δύο ημέρες αργότερα.

Σημαντικό στοιχείο παραμένει επίσης ότι δεν υπάρχουν γυναίκες διασώστριες στο πεδίο.

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής.