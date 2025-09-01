Γάζα: Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία, σύμφωνα με τους μελετητές της IAGS

Η Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών (IAGS) υιοθέτησε ψήφισμα στο οποίο σημειώνεται ότι πληρούνται τα νομικά κριτήρια που στοιχειοθετούν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το Reuters.

Το 86% όσων ψήφισαν μεταξύ των 500 μελών της IAGS υποστήριξε το ψήφισμα αυτό, το οποίο αναφέρει ότι «οι πολιτικές και οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα πληρούν τον νομικό ορισμό της γενοκτονίας βάσει του Άρθρου II της Σύμβασης του ΟΗE για την Πρόληψη και την Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας (1948)».

Προς το παρόν δεν υπάρχει αντίδραση από το Ισραήλ

Προς το παρόν δεν υπάρχει αντίδραση από το Ισραήλ. Στο παρελθόν το Ισραήλ έχει αρνηθεί κατηγορηματικά τις κατηγορίες για γενοκτονία στη Γάζα.

Το Ισραήλ ξεκίνησε την επίθεσή του στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο του 2023, μετά την επίθεση της Χαμάς σε ισραηλινές κοινότητες, που είχε σαν αποτέλεσμα τον θάνατο 1.200 ανθρώπων. Η Χαμάς απήγαγε και μετέφερε στη Γάζα περίπου 250 ομήρους.

Από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023, έχουν χάσει τη ζωή τους 63.000 άνθρωποι.

Από την ίδρυσή της το 1994, η Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών έχει εγκρίνει εννέα ψηφίσματα που αναγνωρίζουν ιστορικά ή εν εξελιξει επεισόδια ως γενοκτονίες.