Γαλλία: Η τελευταία εβδομάδα της κυβέρνησης Μπαϊρού – Αρχή του τέλους για τον Μακρόν

Μία εβδομάδα πριν την αναμενόμενη αποπομπή του από την πρωθυπουργία, ο Φρανσουά Μπαϊρού εξακολουθεί να πιστεύει πώς μπορεί να επιβιώσει πολιτικά. «Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Πώς; Αν οι Γάλλοι, την ερχόμενη εβδομάδα, πουν: “Μα όλα αυτά είναι τρελά!”», δήλωσε ο Μπαϊρού σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες το βράδυ σε τέσσερα κανάλια.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός προσπάθησε να υπερασπιστεί τους δημοσιονομικούς προσανατολισμούς της κυβέρνησής του και να πείσει τους βουλευτές να του δώσουν την εμπιστοσύνη τους στην ψηφοφορία που έχει προγραμματιστεί για τις 8 Σεπτεμβρίου.

Ο Φρανσουά Μπαϊρού είχε προειδοποιήσει ότι θα πολεμούσε «σαν σκύλος» για να πείσει τον γαλλικό λαό, αλλά και τους βουλευτές και τους πολιτικούς του αντιπάλους. Αλλά, σύσσωμη η αντιπολίτευση, απάντησε και πάλι αρνητικά στην έκκληση του πρωθυπουργού για συναίνεση σε έναν προϋπολογισμό σκληρής λιτότητας που προβλέπει περικοπές 44 δισεκατομμυρίων ευρώ στις κοινωνικές δαπάνες.

Κρίνοντας από τις έντονες αντιδράσεις που ακολούθησαν την διάρκεια μιάμισης ώρας αυνέντευξη, ο Φρανσουά Μπαϊρού δεν έπεισε πολλούς ανθρώπους, παρά την επιμονή του να λέει ότι ήταν «ανοιχτός σε συζήτηση».

«Κανείς δεν κατάλαβε τίποτα»

Ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φορ που δεν έχει κρύψει την πρόθεσή του να ανακτήσει τη θέση που σύντομα θα κενωθεί στο μέγαρο Ματινιόν, δήλωσε ότι η μόνη λέξη που περιμένει από τον Μπαϊρού «είναι να πει αντίο». Υπενθυμίζοντας ότι η απόφαση του Σοσιαλιστικού Κόμματος να καταψηφίσει την κυβέρνηση είναι «αμετάκλητη», ο Ολιβιέ Φορ είπε ότι ο Φρανσουά Μπαϊρού δεν είναι «αξιόπιστος συνομιλητής».

Η εθνική γραμματέας των Οικολόγων Μαρίν Τοντελιέ χαρακτήρισε τη συνέντευξη Μπαϊρου ως «ναυάγιο». Σύμφωνα με αυτήν, ο πρωθυπουργός «χτυπάει τα χέρια του γαλλικού λαού, κατηγορώντας τον ότι είναι υπεύθυνος για το χρέος και ότι δεν νοιάζεται γι’ αυτό. Δεν σέβεται την αντιπολίτευση. Αντιμετωπίζει όλες τις προτάσεις που δεν προέρχονται από αυτόν με περιφρόνηση και παραπληροφόρηση».

Από την πλευρά της «Ανυπότακτης Γαλλίας», η ευρωβουλευτής Μανόν Ομπρί χαρακτήρισε την παρέμβαση Μπαϊρού ως «απόλυτα καταστροφική, περιφρόνηση για τον γαλλικό λαό που δεν έχει καταλάβει τίποτα, ψέματα για την κοινωνική μας ασφάλιση…».

Δεν βγαίνουν τα «κουκιά»

Ο Φρανσουά Μπαϊρού έχει πλέον να ελπίζει μόνο έναν περιορισμένο αριθμό υποστηρικτών του, που δεν ξεπερνούν τους 215, αποκλειστικά από το κέντρο και ένα τμήμα της κεντροδεξιάς, που δεν φτάνουν για να επιτρέψουν στον Γάλλο πρωθυπουργό να σώσει την έδρα του στο Ματινιόν. Ένας από τους στενούς συνεργάτες του εκτίμησε, μετά τη συνέντευξη, ότι ο πρωθυπουργός ήταν «πάντα μαχητικός και θα είναι μέχρι το τέλος». Κατά πάσα πιθανότητα, θα πρέπει να είναι μαχητικός μακριά από το Ματινιόν.

Σε αυτή την προαναγγελθείσα αποπομπή του, προστίθεται και η αντιδημοτικότητα του Φρανσουά Μπαϊρού – πρωτοφανής για πρωθυπουργό υπό την Πέμπτη Δημοκρατία – η οποία τον έχει δυσφημίσει στα μάτια ενός μεγάλου μέρους της κοινής γνώμης.

Ο Μπαϊρού κατηγορείται ότι θέλει να επιδεινώσει την κοινωνική δυστυχία και την ανισότητα. Κατηγορίες που έχουν ρίξει λάδι στη φωτιά της λαϊκής δυσαρέσκειας, που προβλέπεται πώς θα εκφραστεί στις πανεθνικές διαδηλώσεις που προγραμματίζονται στις 10 Σεπτεμβρίου, δύο ημέρες μετά την αναμενόμενη πτώση της κυβέρνησης

Προετοιμάζονται οι Σοσιαλιστές

Οι Σοσιαλιστές από την πλευρά τους, φιλοδοξούν να εμφανιστούν ως το αντίπαλο δέος και έχουν επίσης συντάξει μια αντιπρόταση προϋπολογισμού, ύψους περίπου 22 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αγνοεί τους περιορισμούς της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, οι Σοσιαλιστές πιστεύουν ότι περικοπές δαπανών μόνο κατά 21,7 δισεκατομμύρια ευρώ, θα ήταν αρκετές για τον προϋπολογισμό του 2026. «Αυτό ουσιαστικά θα άφηνε απ` έξω την κρίσιμη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, η οποία έχει ήδη κοστίσει τις θέσεις πέντε πρωθυπουργών που διορίστηκαν από τον Μακρόν», λένε στη Ναυτεμπορική Γάλλοι δημσιογράφοι .Το υπόλοιπο του πακέτου θα χρηματοδοτηθεί από την αυξημένη φορολογία των υψηλών εισοδημάτων και των μεγάλων περιουσιών και από απροσδιόριστες βελτιώσεις στη δημόσια διοίκηση.

Οι επιπτώσεις για τον Μακρόν

Με επτά ημέρες να απομένουν πριν από την ψήφο εμπιστοσύνης της Εθνοσυνέλευσης, όλα τα βλέμματα είναι τώρα στραμμένα στον αρχηγό του κράτους, Εμανουέλ Μακρόν. Παρόλο που έχει απορρίψει το σενάριο της παραίτησής του, η πίεση από την αντιπολίτευση θα κλιμακωθεί. Όλοι οι κυβερνητικοί συνδυασμοί που επιχειρήθηκαν μέχρι στιγμής από τον ένοικο του Μεγάρου των Ηλυσίων έχουν καταρρεύσει λόγω έλλειψης πλειοψηφίας και ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων.

Όταν ο Μακρόν ερωτήθηκε για την πιθανή πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού, επικαλέστηκε εκ νέου την «ευθύνη» της αντιπολίτευσης. «Θέλω να πιστεύω ότι το έργο που θα επιτελέσει τις επόμενες ημέρες θα καταστήσει δυνατό να πειστεί ότι ακόμη και αν υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με τα τεχνικά μέτρα του προϋπολογισμού, μπορούν τουλάχιστον να υπάρξουν δρόμοι συμφωνίας για την αντιμετώπιση του υψηλού δημόσιου», τόνισε ο Μακρόν το τέλος του γαλλογερμανικού υπουργικού συμβουλίου στην Τουλόν.

Ούτε έξω πάει καλά ο Μακρόν

Ο Γάλλος πρόεδρος όμως δεν τα πάει καλά ούτε στην προσφιλή για τον ίδιο, εξωτερική πολιτική. Τόσο το Κρεμλίνο όσο και ο Λευκός Οίκος είναι εξοργισμένοι από τις δηλώσεις του Γάλλου προέδρου. Μέσα σε μία εβδομάδα, ο Μακρόν κατόρθωσε να στρέψει εναντίον του και τον Βλάντιμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σε συνέντευξή του στο γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι LCI ο Μακρόν χαρακτήρισε τον Πούτιν «αρπακτικό, ένα τέρας στις πύλες μας». Το Κρεμλίνο απάντησε κάνοντας λόγο για «χυδαίες προσβολές κατά της Ρωσίας και του λαού της».

Στη συνέχεια Μακρόν επιτέθηκε και στον Τραμπ. Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Γερμανό Καγκελάριο Μερτς, ο Γάλλος πρόεδρος κατηγόρησε τον Τραμπ ότι τον ξεγελά ο Πούτιν. Ο Λευκός Οίκος αντέδρασε έντονα. «Τι παράλογη ερώτηση», απάντησε ο Στίβεν Μίλερ, αναπληρωτής προσωπάρχης του Τραμπ, όταν ένας δημοσιογράφος ρώτησε αν αυτό ίσχυε. Ο Τραμπ «είχε πετύχει επτά ειρηνευτικές συμφωνίες σε επτά μήνες. Κανένας πρόεδρος στην ιστορία δεν έχει κάνει περισσότερα για την ειρήνη. Προτάθηκε για το Νόμπελ Ειρήνης από πολλούς αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων», είπε ο Μίλερ.

Όπως τονίζουν Ευρωπαίοι διπλωμάτες, «ο Μακρόν φαίνεται να έχει χάσει την ψυχραιμία του, καθώς βλέπει πάντως ότι το φθινόπωρο, η Γαλλία θα μπορούσε να επιστρέψει στις κάλπες μετά από 18 μήνες, σε μια εκλογική αναμέτρηση που ουσιαστικά θα είναι ένα δημοψήφισμα αποδοκιμασίας για τον ίδιο τον Γάλλο πρόεδρο»