Φονικός σεισμός στο Αφγανιστάν: Πάνω από 800 οι νεκροί – Ανησυχία για αύξηση των θυμάτων

Κόσμος

κυβέρνηση Ταλιμπάν

Οι τραυματίες ανέρχονται σε 2.500

Πάνω από 800 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Αφγανιστάν μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 6 Ρίχτερ που έπληξε την ανατολική χώρα.

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ, δήλωσε ότι ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε 800, ενώ οι τραυματίες είναι 2.500, σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTA.

Ανακοινώνοντας τον νέο απολογισμό στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από την Καμπούλ, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν ανέφερε ότι η πλειονότητα των θανάτων έχει καταγραφεί στην απομακρυσμένη επαρχία Κουνάρ.

Άλλοι 12 νεκροί και 255 τραυματίες έχουν εντοπιστεί στη γειτονική επαρχία Νανγκαρχάρ, όπου βρισκόταν και το επίκεντρο του σεισμού ο οποίος είχε εστιακό βάθος μόλις 8 χιλιόμετρα.

Δεδομένου ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης, ο αριθμός των θυμάτων θα μπορούσε να αυξηθεί, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν.

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής.

