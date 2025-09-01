Logo Image

Συνάντηση Πούτιν – Ερντογάν στη Σαγκάη

Κόσμος

Συνάντηση Πούτιν – Ερντογάν στη Σαγκάη

Murat Cetinmuhurdar/Turkish Presidential Press Office/Handout via REUTERS

«Χρήσιμη και εδραιωμένη η ρωσοτουρκική συνεργασία», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συναντήθηκε με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Κίνα τη Δευτέρα, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Σύμφωνα με το Anadolu οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τον Καύκασο με τον Πρόεδρο Ερντογάν να χαιρετίζει τη ρωσοτουρκική συνεργασία ως «εδραιωμένη, συγκεκριμένη, χρήσιμη, αξιόπιστη».

Ο Τούρκος πρόεδρος προσκάλεσε τον Ρώσο ομόλογό του να επισκεφθεί την Τουρκία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι οι σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της Ρωσίας συνεχίζουν να εξελίσσονται στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού και των κοινών συμφερόντων και ότι το πνεύμα συνεργασίας από το παρελθόν συνεχίζεται σε τομείς όπως το εμπόριο, ο τουρισμός, οι επενδύσεις και η ενέργεια.

Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες της Τουρκίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη και ότι πιστεύει πως οι διαπραγματεύσεις της Κωνσταντινούπολης συνέβαλαν στην ειρηνευτική διαδικασία.

Ο ίδιος εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας θα οδηγήσουν σε διαρκή ειρήνη και ότι η σταθερότητα στον Καύκασο θα είναι προς το κοινό συμφέρον της Τουρκίας και της Ρωσίας.

Οι δύο πρόεδροι αντήλλαξαν απόψεις σχετικά με τις εξελίξεις στη Γάζα και τη Συρία.

Συνάντηση με Αλίγιεφ

Νωρίτερα ο Τούρκος πρόεδρος και ο Αζέρος ομόλογός του Ιλχάμ  Αλίγιεφ συζήτησαν διμερείς σχέσεις, περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας (ΟΑΣ).

Με πληροφορίες από Anadolu, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε ακόμη

Η Κίνα στρώνει «κόκκινο χαλί» σε μια νέα παγκόσμια τάξη

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube