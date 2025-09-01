Logo Image

Πακιστάν: Συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου – Νεκροί και οι 5 επιβαίνοντες

Κόσμος

Φωτογραφία αρχείου

Το ελικόπτερο φέρεται να κατέπεσε λόγω τεχνικού προβλήματος

Στρατιωτικό ελικόπτερο σε τακτική πτήση συνετρίβη τη Δευτέρα στο βόρειο Πακιστάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο πιλότοι και τρεις τεχνικοί επιβαίνοντες.

Το ελικόπτερο φέρεται να κατέπεσε στην περιοχή Γκιλγκίτ-Μπαλτίσταν λόγω τεχνικού προβλήματος και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες, όπως ανέφερε ο Φαϊζουλά Φαράκ, εκπρόσωπος της περιφερειακής κυβέρνησης.

Οι αρχές διερευνούν το περιστατικό.

Συχνά περιστατικά

Τον προηγούμενο μήνα, ελικόπτερο που μετέφερε εφόδια στους πληγέντες από πλημμύρες στην βορειοδυτική περιοχή Μπαζάουρ κατέπεσε σε κακές καιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι πέντε επιβαίνοντες.

Και τον Σεπτέμβριο του 2024, έξι άτομα σκοτώθηκαν όταν άλλο ελικόπτερο κατέπεσε στο βορειοδυτικό Πακιστάν λόγω βλάβης κινητήρα.

Πηγή: The Associated Press

