Πακιστάν: Συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου – Νεκροί και οι 5 επιβαίνοντες

Στρατιωτικό ελικόπτερο σε τακτική πτήση συνετρίβη τη Δευτέρα στο βόρειο Πακιστάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο πιλότοι και τρεις τεχνικοί επιβαίνοντες.

Το ελικόπτερο φέρεται να κατέπεσε στην περιοχή Γκιλγκίτ-Μπαλτίσταν λόγω τεχνικού προβλήματος και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες, όπως ανέφερε ο Φαϊζουλά Φαράκ, εκπρόσωπος της περιφερειακής κυβέρνησης.

Οι αρχές διερευνούν το περιστατικό.

⚡ BREAKING: An Army Aviation MI-17 helicopter of Pakistan Army crashed in Diamer-Hudur, Chilas, Gilgit Baltistan, PoJK reportedly due to a technical fault. All 5 personnel on board have been killed. pic.twitter.com/toFqCIKT3o — OSINT Updates (@OsintUpdates) September 1, 2025

Συχνά περιστατικά

Τον προηγούμενο μήνα, ελικόπτερο που μετέφερε εφόδια στους πληγέντες από πλημμύρες στην βορειοδυτική περιοχή Μπαζάουρ κατέπεσε σε κακές καιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι πέντε επιβαίνοντες.

Και τον Σεπτέμβριο του 2024, έξι άτομα σκοτώθηκαν όταν άλλο ελικόπτερο κατέπεσε στο βορειοδυτικό Πακιστάν λόγω βλάβης κινητήρα.

Πηγή: The Associated Press