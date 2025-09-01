Ουκρανικές αναφορές για κινεζικά πλάνα σε ρωσικό drone

Πλάνα από έναν δρόμο στην Κίνα εντοπίστηκαν σε ρωσικό drone Gerbera, το οποίο καταρρίφθηκε στην Ουκρανία, σύμφωνα με γνωστό Ουκρανό αναλυτή.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σερχίι Μπεσκρέσνοφ , ειδικός στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που διαχειρίζεται ένα δημοφιλές κανάλι στο Telegram σχετικά με τη χρήση τους στον πόλεμο της Ουκρανίας, ανέβασε το συγκεκριμένο βίντεο στον λογαριασμό του την Κυριακή.

Ο ισχυρισμός του δεν έχει επαληθευθεί από ανεξάρτητη πηγή, σημειώνει το Business Insider μεταδίδοντας την είδηση.

Το ρωσικής κατασκευής drone μεγάλης εμβέλειας Gerbera έχει σχεδιαστεί για να μιμείται τα ιρανικά Shahed. Ωστόσο, στο βίντεο βλέπουμε τον κεντρικό δρόμο Beihuan στη Σεντζέν, τον οποίο το Business Insider γεωγραφικά εντόπισε από το βίντεο χρησιμοποιώντας τον χάρτη και τα δορυφορικά χαρακτηριστικά της Baidu, η οποία είναι κινεζική μηχανή αναζήτησης αντίστοιχη της Google.

Η ουκρανική ομάδα Cyber ​​Boroshno ανέφερε πρώτη ότι η γωνία λήψης του βίντεο σημαίνει ότι πιθανότατα γυρίστηκε στο Επιστημονικό Πάρκο Aote Kexing, που βρίσκεται κατά μήκος του κεντρικού δρόμου Beihuan της κινεζικής πόλης.

Ο Μπεσκρέσνοφ δημοσίευσε επίσης μια εικόνα αυτού που υποστηρίζει ότι είναι μια κάμερα που είχε τοποθετηθεί στο drone. Το προϊόν μοιάζει με την A40 Pro, μια κάμερα 360 μοιρών με οπτικό ζουμ 40x που παράγεται από την ViewPro, που είναι κινεζική εταιρεία με έδρα τη Σεντζέν. Η εταιρεία αναφέρει ότι η A40 Pro είναι ικανή να παρακολουθεί στόχους χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με τον ιστότοπο της ViewPro, τα γραφεία της είναι κοντά στο Επιστημονικό Πάρκο Aote Kexing.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ουκρανία κατηγορεί τις κινεζικές βιομηχανίες ότι προμηθεύουν τη Ρωσία με βασικά ηλεκτρονικά είδη και τσιπ για προηγμένα πυρομαχικά και όπλα.

Η σύνδεση αυτή θα μπορούσε να έχει ευρύτερες επιπτώσεις για τις κυρώσεις της Δύσης κατά της Μόσχας. Ουκρανοί αξιωματούχοι και αναλυτές έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι έχουν εντοπίσει εξαρτήματα μέσα στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του Κρεμλίνου τα οποία προέρχονται από το εξωτερικό.

Το Reuters και οι New York Times ανέφεραν τον Ιούλιο του 2024 ότι η Ρωσία αποφεύγει τακτικά τις κυρώσεις χρησιμοποιώντας το Χονγκ Κονγκ ως κεντρική τοποθεσία για την ίδρυση εικονικών εταιρειών που προμηθεύονται ηλεκτρονικά είδη και τσιπ για τον στρατό της Μόσχας.

Σε μια προσπάθεια να περιορίσουν αυτή την τακτική, τα υπουργεία Εμπορίου και Οικονομικών των ΗΠΑ έχουν επιβάλλει ατομικές κυρώσεις σε δεκάδες επιχειρήσεις και άτομα από το Χονγκ Κονγκ που εκτιμούν ότι εμπλέκονται.

Η Σενζέν, στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, συχνά αποκαλείται η Σίλικον Βάλεϊ της Κίνας και συνορεύει με το Χονγκ Κονγκ. Η εγγύτητά τους σημαίνει ότι και οι δύο πόλεις, αν και διοικούνται αυτόνομα και διαφέρουν πολιτισμικά, είναι στενά ενσωματωμένες στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Κίνας για την Ευρύτερη Περιοχή του Κόλπου, αναφέρει το BI.