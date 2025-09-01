Αφγανιστάν: Τι γνωρίζουμε για τον φονικό σεισμό που ισοπέδωσε το ανατολικό τμήμα της χώρας

Τον θάνατο και την απόγνωση έχει σκορπίσει στο Αφγανιστάν ο σεισμός των 6 Ρίχτερ που έπληξε τα ανατολικά της χώρας. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο μέσα στα συντρίμμια και η κυβέρνηση των Ταλιμπάν απευθύνει έκκληση για διεθνή βοήθεια.

Τα νοσοκομεία έχουν γεμίσει ασφυκτικά. Ο Αφγανός γιατρός Δρ. Μουλαντάντ, επικεφαλής του επαρχιακού νοσοκομείου στην Ασανταμπάντ, πρωτεύουσα της επαρχίας Κουνάρ που επλήγη ιδιαίτερα από τον σεισμό, ανέφερε πως στο νοσοκομείο του καταφθάνει «ένας τραυματίας κάθε πέντε λεπτά».

Τι γνωρίζουμε έως τώρα:

Σεισμός 6 Ρίχτερ έπληξε την ανατολική χώρα λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής (τοπική ώρα).

Το επίκεντρο εντοπίστηκε 27 χλμ. από το Τζαλαλαμπάν τ, την 5η μεγαλύτερη πόλη του Αφγανιστάν, και 140 χλμ. από την Καμπούλ. Το εστιακό βάθος ήταν μόλις 8 χιλιόμετρα.

τ, την 5η μεγαλύτερη πόλη του Αφγανιστάν, και 140 χλμ. από την Καμπούλ. Το εστιακό Τουλάχιστον 3 χωριά έχουν ισοπεδωθεί πλήρως

έχουν ισοπεδωθεί πλήρως Η περιοχή είναι ορεινή με περιορισμένα δίκτυα επικοινωνίας , γεγονός που καθυστερεί τη ροή πληροφοριών.

, γεγονός που καθυστερεί τη ροή πληροφοριών. Ο έως τώρα απολογισμός κάνει λόγο για 622 νεκρούς και 1.500 τραυματίες . Τοπικοί αξιωματούχοι εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός θα αυξηθεί δραματικά.

. Τοπικοί αξιωματούχοι εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός θα αυξηθεί δραματικά. Οι μετασεισμοί συνεχίζονται, δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις διάσωσης, ενώ πολλοί δρόμοι έχουν αποκλειστεί από κατολισθήσεις.

δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις διάσωσης, ενώ πολλοί δρόμοι έχουν αποκλειστεί από κατολισθήσεις. Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν έχει ζητήσει διεθνή βοήθεια.

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής.