Αυστραλία: Συνελήφθη άνδρας που εισέβαλε στον περίβολο ρωσικού προξενείου, ρίχνοντας την πύλη με αυτοκίνητο

Στη σύλληψη άνδρα που εισέβαλε διά της βίας στον περίβολο του ρωσικού προξενείου στο Σίδνεϊ, ρίχνοντας την πύλη με αυτοκίνητο, προχώρησαν οι αρχές στην Αυστραλία.

Η αστυνομία στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας γνωστοποίησε πως κλήθηκε στο προξενείο της Ρωσίας αφού ειδοποιήθηκε περί τις 08:00 (τοπική ώρα· 01:00 ώρα Ελλάδας) πως μη εξουσιοδοτημένο όχημα βρισκόταν σταθμευμένο σε δρομάκι μπροστά στη διπλωματική αποστολή. Μέλη της προσπάθησαν να μιλήσουν στον οδηγό, που όμως «εισέβαλε διά της βίας» στην περίβολο του προξενείου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας. Ο 39χρονος συνελήφθη και συνεργάζεται με την αστυνομία.

Μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πλάνα στα οποία εικονίζεται λευκό όχημα με σπασμένα δυο παράθυρα πλάι σε στύλο με τη ρωσική σημαία. Ένας αστυνομικός 24 ετών τραυματίστηκε στο χέρι.

Μέλος του προσωπικού του προξενείου που απάντησε σε τηλεφώνημα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters δεν θέλησε να σχολιάσει το συμβάν.