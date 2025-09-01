Αμπού Ομπάιντα: Πώς το Ισραήλ σκότωσε τον εκπρόσωπο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς

Ο Αμπού Ομπάιντα, εεκπρόσωπος του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς (Ταξιαρχίες Ιζεντίν αλ Κασάμ) σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ισραήλ.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, συνεχάρη, σε ανάρτησή του στο X, τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και την ισραηλινή υπηρεσία ασφαλείας, Σιν Μπετ, για την «άψογη εκτέλεση». «Ο τρομοκράτης εκπρόσωπος της Χαμάς, ο Αμπού Ομπάιντα, εξαλείφθηκε στη Γάζα, στάλθηκε να συναντήσει τα άλλα εξαλειφθέντα μέλη του άξονα του κακού του Ιράν, του Λιβάνου και της Υεμένης στα βάθη της κόλασης», ανέφερε.

Ο Κατς προειδοποίησε ότι πολλοί περισσότεροι από τους «εγκληματίες συνεργάτες» του Ομπάιντα θα στοχοποιηθούν με «την εντατικοποίηση της εκστρατείας στη Γάζα».

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε κάνει λόγο περί θανάτου «του Χουντχάιφα αλ Καχλούτ, γνωστού με το ψευδώνυμο Αμπού Ομπάιντα».

Από την πλευρά της, η Χαμάς δεν έχει επιβεβαιώσει τον θάνατό του. Η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση είχε δηλώσει νωρίτερα ότι δεκάδες άμαχοι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν στις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε ένα κτίριο στην περιοχή.

Δημοσιογράφοι που βρίσκονται επί τόπου ανέφεραν ότι τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν στις επιδρομές στην πυκνοκατοικημένη συνοικία αλ-Ριμάλ της πόλης της Γάζας, μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Οι επιθέσεις του Σαββάτου έρχονται εν μέσω συνεχιζόμενων αεροπορικών επιδρομών στην πόλη της Γάζας, όπου ο ισραηλινός στρατός ετοιμάζεται για επίθεση ευρείας κλίμακας ώστε να την κυριεύσει για να «τελειώσει» τη Χαμάς, όπως ευαγγελίζεται η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Αμπού Ομπάιντα ήταν μεταξύ των λίγων εναπομεινάντων ανώτερων μελών της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς. «Δεν έχουμε τελειώσει, οι περισσότεροι ηγέτες της Χαμάς βρίσκονται στο εξωτερικό», αλλά «θα φτάσουμε και σε σ’ αυτούς», ανέφερε ο επικεφαλής του ισραηλινού επιτελείου Εγιάλ Ζαμίρ.

Ως εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Ιζεντίν αλ Κασάμ από το 2002, ήταν από τις μορφές της Χαμάς που ανακοίνωσαν με βίντεο την έφοδο της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, το έναυσμα του πολέμου.

Από το ξέσπασμα του πολέμου, εκφωνούσε δεκάδες ομιλίες που αναμεταδίδονταν τηλεοπτικά, δημοσιοποιούσε ηχητικά μηνύματα κι ανακοινώσεις Τύπου, ενώ έκανε επίσης συχνές αναρτήσεις σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Εμφανιζόταν πάντα με στρατιωτική στολή και τα χαρακτηριστικά του προσώπου του καλυμμένα με παλαιστινιακή μαντίλα.

Σε αυτήν που πιθανότατα είναι η τελευταία του δήλωση την Παρασκευή, ο Ομπάιντα ανέφερε ότι η μοίρα των εναπομεινάντων Ισραηλινών ομήρων θα είναι η ίδια με αυτή των μαχητών της Χαμάς, προειδοποιώντας το Ισραήλ για την επίθεσή του στην πόλη της Γάζας.

Πώς μπήκε στο στόχαστρο του Ισραήλ

Σε κοινή τους ανακοίνωση, οι ισραηλινές δυνάμεις και η Σιν Μπετ έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επιδρομές του Σαββάτου που έβαλαν στο στόχαστρο τον εκπρόσωπο της Χαμάς.

Στην κοινή τους δήλωση, ανέφεραν ότι η επιχείρηση «κατέστη δυνατή χάρη σε πληροφορίες που συγκέντρωσαν η Σιν Μπετ και η Διεύθυνση Πληροφοριών των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων» οι οποίες είχαν εντοπίσει την κρυψώνα του.

Πέντε πύραυλοι χτύπησαν τον δεύτερο και τον τρίτο όροφο του εξαώροφου διαμερίσματος στην περιοχή αλ-Ριμάλ ταυτόχρονα από δύο διαφορετικές κατευθύνσεις.

Το διαμέρισμα που έγινε στόχος είχε χρησιμοποιηθεί ως οδοντιατρείο. Μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια στον αέρα μετά τις επιθέσεις. Μάλιστα ντόπιοι φέρεται να πήραν μεγάλα ποσ, τα οποία αργότερα ανακτήθηκαν από τη Χαμάς, σύμφωνα πάντα με τις μαρτυρίες.

Η κοινή δήλωση της Σιν Μπετ και της Διεύθυνσης Πληροφοριών των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων ανέφερε ότι ο Ομπάιντα «υπηρέτησε ως το δημόσιο πρόσωπο της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς» και «διέδιδε την προπαγάνδα της Χαμάς».

