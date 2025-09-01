NYT: Οι ΗΠΑ αναστέλλουν τις βίζες για τους κατόχους παλαιστινιακών διαβατηρίων

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε την έγκριση θεωρήσεων διαβατηρίων για σχεδόν όλους όσοι έχουν παλαιστινιακά ταξιδιωτικά έγγραφα, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλούνται οι New York Times.

Οι περιορισμοί πλέον πάνε πολύ πιο μακριά απ’ ό,τι ίσχυε ως τώρα, για τους επισκέπτες από τη Λωρίδα της Γάζας, σημειώνει η αμερικανική εφημερίδα. Εμποδίζουν Παλαιστίνιους να ταξιδέψουν στην αμερικανική επικράτεια για ιατρική περίθαλψη, σπουδές σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, επισκέψεις σε φίλους ή συγγενείς, ή επιχειρηματικούς σκοπούς, εξηγείται στο δημοσίευμα.

Δεν είναι σαφές πώς φτάσαμε στην επιβολή των περιορισμών αλλά έρχονται μετά από δηλώσεις ορισμένων συμμάχων των ΗΠΑ ότι σχεδιάζουν να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος τις επόμενες εβδομάδες, παρατηρούν οι NYT, υπενθυμίζοντας ότι ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν αντιταχθεί σθεναρά σε αυτή την προσπάθεια, την οποία έχει καταδικάσει το Ισραήλ.

Η είδηση έρχεται λίγες εβδομάδες αφότου το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωνε πως αναστέλλει την έγκριση θεωρήσεων διαβατηρίων για τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας καθώς κάνει «πλήρη και διεξοδική» επανεξέταση των αιτήσεων, απόφαση που καταδικάστηκε από οργανώσεις που υπερασπίζονται τους Παλαιστίνιους ή ευρύτερα την παλαιστινιακή υπόθεση.

«Ολες οι βίζες επισκέπτη για τα πρόσωπα που προέρχονται από τη Γάζα αναστέλλονται για το διάστημα κατά το οποίο θα διεξαγάγουμε μια πλήρη και λεπτομερή έρευνα των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται τις τελευταίες ημέρες για να χορηγηθεί ένας μικρός αριθμός προσωρινών θεωρήσεων εισόδου ιατρικού και ανθρωπιστικού τύπου», είχε ανακοινώσει στο λογαριασμό του στο X το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Την περασμένη εβδομάδα, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε επίσης ότι δεν θα εκδίδει βίζες σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους για να παραστούν στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη τον επόμενο μήνα.