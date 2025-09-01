Logo Image

Κόσμος

Σκηνικό κόλασης μετά τον σεισμό των 6 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 20 νεκροί – Εκατοντάδες ακόμη κάτω από τα συντρίμμια

Twitter/غزنوي منصور

Φόβοι για δραματική αύξηση του αριθμού των θυμάτων

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 100 νοσηλεύονται τραυματισμένοι, μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 6 Ρίχτερ που έπληξε την ανατολική επαρχία Κουνάρ του Αφγανιστάν, σε μικρό εστιακό βάθος μόλις 8 χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με το BBC, δεκάδες σπίτια έχουν θαφτεί κάτω από τα ερείπια, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά.

Σε ένα μόνο χωριό στην περιοχή Σοκάι, τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν, με τους κατοίκους να ανασύρουν με γυμνά χέρια σορούς από τα χαλάσματα.

Σοβαρά εμπόδια στη διάσωση

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν απηύθυνε έκκληση σε διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης.

Πολλά από τα πληγέντα χωριά βρίσκονται σε απομακρυσμένες, ορεινές περιοχές, όπου η πρόσβαση είναι εφικτή μόνο με ελικόπτερο, λόγω κατολισθήσεων και πλημμυρών που έχουν αποκλείσει τους δρόμους.

Μαρτυρίες από την περιοχή κάνουν λόγο για συνεχή μετασεισμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι κάτοικοι παραμένουν σε ανοιχτούς χώρους υπό τον φόβο νέων καταρρεύσεων.

Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, δεκάδες κάτοικοι έχουν συγκεντρωθεί σε μια ανοιχτή πεδιάδα, περιτριγυρισμένοι από βουνά. Τραυματίες μεταφέρονται σε φορεία, ενώ παιδιά είναι τυλιγμένα με κουβέρτες για να προστατευθούν από το κρύο.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε μεγάλη ακτίνα, από την Καμπούλ έως την πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, σε απόσταση άνω των 300 χιλιομέτρων.

κυβέρνηση Ταλιμπάν
Κυβέρνηση Ταλιμπάν

«Άλλο ένα σκληρό πλήγμα»

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του BBC, Γιογκίτα Λιμάγε, «πρόκειται για άλλο ένα σκληρό πλήγμα για τον λαό του Αφγανιστάν, που ήδη δοκιμάζεται από παρατεταμένη ξηρασία, περικοπές στην ανθρωπιστική βοήθεια και μια πρωτοφανή επισιτιστική κρίση».

Η πλήρης αποτίμηση της καταστροφής αναμένεται να καθυστερήσει, καθώς το δύσβατο ανάγλυφο καθιστά αδύνατη τη γρήγορη πρόσβαση στα χωριά που επλήγησαν περισσότερο.

