Το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο προσάρτησης της Δυτικής Όχθης ως απάντηση στις κινήσεις αναγνώρισης της Παλαιστίνης

Το Ισραήλ εξετάζει την προσάρτηση στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη ως πιθανή απάντηση στην αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία και άλλες χώρες, σύμφωνα με τρεις Ισραηλινούς αξιωματούχους και η ιδέα θα συζητηθεί περαιτέρω την Κυριακή, δήλωσε ένας άλλος αξιωματούχος.

Η επέκταση της ισραηλινής κυριαρχίας στη Δυτική Όχθη – η de facto προσάρτηση γης που καταλήφθηκε στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής το 1967 – ήταν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου αργά την Κυριακή, η οποία αναμένεται να επικεντρωθεί στον πόλεμο της Γάζας, δήλωσε ένα μέλος του μικρού κύκλου υπουργών.

Δεν είναι σαφές πού ακριβώς θα εφαρμοστεί οποιοδήποτε τέτοιο μέτρο και πότε, είτε μόνο σε ισραηλινούς οικισμούς ή σε ορισμένους από αυτούς, είτε σε συγκεκριμένες περιοχές της Δυτικής Όχθης όπως η Κοιλάδα του Ιορδάνη και εάν θα ακολουθήσουν οι συζητήσεις συγκεκριμένα βήματα, τα οποία πιθανότατα θα συνεπάγονται μια μακρά νομοθετική διαδικασία.

Οποιοδήποτε βήμα προς την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης πιθανότατα θα προκαλούσε ευρεία καταδίκη από τους Παλαιστίνιους, οι οποίοι επιδιώκουν την περιοχή για ένα μελλοντικό κράτος, καθώς και από αραβικές και δυτικές χώρες. Δεν είναι σαφές ποια είναι η θέση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επί του θέματος. Ο Λευκός Οίκος και το Υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Ένας εκπρόσωπος του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με το εάν ο Σάαρ είχε συζητήσει την κίνηση με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο κατά την επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα.

Το γραφείο του Νετανιάχου δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με το εάν ο πρωθυπουργός υποστηρίζει την προσάρτηση και, εάν ναι, πού.

Μια προηγούμενη δέσμευση του Νετανιάχου για προσάρτηση εβραϊκών οικισμών και της Κοιλάδας του Ιορδάνη ακυρώθηκε το 2020 υπέρ της ομαλοποίησης των σχέσεων με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν στις λεγόμενες Συμφωνίες του Αβραάμ που μεσολάβησαν από τον Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία.

Το γραφείο του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν την Παρασκευή ότι δεν θα επιτρέψουν στον Αμπάς να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη σύνοδο κορυφής των παγκόσμιων ηγετών στα Ηνωμένα Έθνη, όπου αρκετοί σύμμαχοι των ΗΠΑ πρόκειται να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη ως κράτος.

Δεσμεύσεις κρατών για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

Το Ισραήλ, το οποίο αντιμετωπίζει αυξανόμενη διεθνή κριτική για τον πόλεμο στη Γάζα, είναι εξοργισμένο από τις δεσμεύσεις της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Αυστραλίας και του Καναδά να αναγνωρίσουν επίσημα ένα παλαιστινιακό κράτος σε μια σύνοδο κορυφής κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο.

Το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών το 2024 δήλωσε ότι η κατοχή παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της Δυτικής Όχθης, και οι οικισμοί του εκεί είναι παράνομες και πρέπει να αποσυρθούν το συντομότερο δυνατό.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι τα εδάφη δεν είναι κατεχόμενα από νομικής άποψης επειδή βρίσκονται σε αμφισβητούμενα εδάφη, αλλά τα Ηνωμένα Έθνη και το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινότητας τα θεωρούν κατεχόμενα εδάφη.

Οι προσαρτήσεις της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και των Υψιπέδων του Γκολάν πριν από δεκαετίες δεν έχουν κερδίσει διεθνή αναγνώριση.

Μέλη του κυβερνώντος συνασπισμού του Νετανιάχου ζητούν εδώ και χρόνια από το Ισραήλ να προσαρτήσει επίσημα τμήματα της Δυτικής Όχθης, έδαφος με το οποίο το Ισραήλ επικαλείται βιβλικούς και ιστορικούς δεσμούς.

Πηγή: Reuters