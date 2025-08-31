Ισραήλ: Απόρρητο έγγραφο των IDF αναφέρει ότι η επίθεση των «Αρμάτων του Γεδεών» εναντίον της Χαμάς απέτυχε

Ένα απόρρητο έγγραφο των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) που διανεμήθηκε στον ισραηλινό στρατό καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα «Άρματα του Γεδεών», η μεγάλη επίθεση που ξεκίνησε εναντίον της Χαμάς τον Μάιο, δεν πέτυχε τους βασικούς της στόχους, όπως αναφέρει το ισραηλινό Channel 12.

Δημοσιεύοντας μέρος του εγγράφου, το ισραηλινό δίκτυο αναφέρει ότι διανεμήθηκε την περασμένη εβδομάδα από το Κέντρο Επιχειρησιακών Πληροφοριών των χερσαίων δυνάμεων του στρατού και έχει ήδη ειδωθεί από αρκετές ταξιαρχίες. Αναφέρει ότι η επιχείρηση δεν πέτυχε κανέναν από τους στόχους της, δηλαδή την ανατροπή της Χαμάς στρατιωτικά ή την απελευθέρωση των ομήρων.

Ενώ ο Αρχηγός του Επιτελείου των IDF, Εγιάλ Ζαμίρ, και άλλοι ανώτεροι αξιωματικοί έχουν επαινέσει δημόσια την επιχείρηση, η εσωτερική αξιολόγηση αναφέρει απερίφραστα ότι «το Ισραήλ έκανε κάθε πιθανό λάθος» διεξάγοντας την εκστρατεία.

Κριτική για τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας και τη μη πίεση χρόνου

Κατηγορεί τον στρατό ότι ενεργεί «αντίθετα με το δικό του στρατιωτικό δόγμα», παρέχοντας στον εχθρό πόρους μέσω ανθρωπιστικής βοήθειας, αποτυγχάνοντας να επιβάλει πίεση χρόνου, κακοδιαχειριζόμενος τους πόρους και τελικά εξαντλώντας τις δικές του δυνάμεις, ενώ παράλληλα διαβρώνει τη διεθνή υποστήριξη.

Σύμφωνα με το έγγραφο, η Χαμάς εν τω μεταξύ απολάμβανε όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να επιβιώσει και να διεκδικήσει την επιτυχία, συμπεριλαμβανομένων των πόρων, της ασφαλούς επικράτειας και μιας κατάλληλης μεθόδου μάχης.

Αναφέρει την εξάρτηση του Ισραήλ από τη «λογική της αποτροπής παρά από την αποφασιστική νίκη» επιδιώκοντας μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων με τη Χαμάς – και την «ανικανότητα» στον σχεδιασμό και τη διανομή βοήθειας, η οποία, όπως λέει, επέτρεψε στην τρομοκρατική ομάδα να εξαπολύσει με επιτυχία μια ψεύτικη εκστρατεία λιμοκτονίας.

Η έκθεση επικρίνει τον Ισραηλινό Στρατό για επανειλημμένους ελιγμούς στις ίδιες περιοχές με αργό ρυθμό, δίνοντας προτεραιότητα στην αποφυγή θυμάτων έναντι της επιτυχίας της αποστολής. Αναφέρει επίσης την φθορά, την καταπόνηση του ανθρώπινου δυναμικού, την κόπωση του εξοπλισμού και την κακή προετοιμασία για ανταρτοπόλεμο ως βασικούς λόγους αποτυχίας.

Το Channel 12 προσθέτει ότι αξιωματικοί που εξέτασαν το έγγραφο αμφισβήτησαν εάν ο στρατός είχε αντλήσει τα απαραίτητα διδάγματα πριν από την προγραμματισμένη προέλασή του στην πόλη της Γάζας τον Οκτώβριο.

Ταυτόχρονα, η έκθεση σημειώνει ότι πολλοί εντός του στρατού αποδίδουν στην επιχείρηση τη μείωση των απαιτήσεων της Χαμάς στις διαπραγματεύσεις για τους ομήρους, με την πρόσθετη πίεση να φέρεται να αυξάνει τον αριθμό των αιχμαλώτων που η ομάδα ήταν πρόθυμη να απελευθερώσει σε μια συμφωνία.

Πηγή: Times of Israel