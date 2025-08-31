Φον ντερ Λάιεν: «Είναι αρπακτικό» ο Πούτιν, μπορεί να ελεγχθεί μόνο μέσω ισχυρής αποτροπής

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δεν μάσησε τα λόγια της απέναντι στον Ρώσο Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στα σύνορα της Πολωνίας με τη Λευκορωσία την Κυριακή.

«Είναι αρπακτικό», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν. «Ξέρουμε από εμπειρία ότι μπορεί να ελεγχθεί μόνο μέσω ισχυρής αποτροπής», είπε.

«Πρέπει να διατηρήσουμε την αίσθηση του επείγοντος, επειδή γνωρίζουμε ότι ο Πούτιν ούτε έχει αλλάξει και δεν θα αλλάξει», πρόσθεσε η φον ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Κομισιόν πραγματοποιεί περιοδεία σε επτά χώρες, στα λεγόμενα κράτη της πρώτης γραμμής για να τα καθησυχάσει για την υποστήριξη της ΕΕ κατά της ρωσικής επιθετικότητας. Το ταξίδι της συμπίπτει με τις εντεινόμενες προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να μεσολαβήσει για μια εκεχειρία στον πόλεμο του Πούτιν κατά της Ουκρανίας, ο οποίος διανύει τώρα τον τέταρτο χρόνο του.

Εκτός από την Πολωνία, η φον ντερ Λάιεν επισκέπτεται τη Φινλανδία, την Εσθονία, τη Λιθουανία και τη Λετονία – οι οποίες συνορεύουν όλες με τη Ρωσία ή τη Λευκορωσία – καθώς και τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, σε μια προσπάθεια που αποτελεί τη μεγαλύτερη διπλωματική της προσπάθεια για την ασφάλεια και την άμυνα της ΕΕ από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία στις αρχές του 2022.

Η φον ντερ Λάιεν και ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ επισκέφθηκαν το Ozierany Male κοντά σε ένα τμήμα ενός πρόσφατα ολοκληρωμένου ηλεκτρικού φράχτη στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας.

Τουσκ: Πολωνία, Ευρώπη, ΝΑΤΟ και ΗΠΑ πρέπει να είναι σκληρές και αποφασιστικές

Ο Τουσκ δήλωσε ότι τα σύνορα ήταν «εξίσου σημαντικά» με το όνειρο της απελευθέρωσης από τη «σοβιετική κυριαρχία» πριν από 45 χρόνια, αναφερόμενος στην επέτειο μιας συμφωνίας-ορόσημο της 31ης Αυγούστου 1980.

«Η Πολωνία, η Ευρώπη, το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει και πάλι, όπως ακριβώς κάναμε κάποτε, όπως ακριβώς νιώσαμε την υποστήριξη ολόκληρης της Δύσης πριν από 45 χρόνια όταν ιδρύθηκε η Αλληλεγγύη, πρέπει και σήμερα να είναι πολύ σκληρές, αποφασιστικές και να δείξουν αλληλεγγύη απέναντι σε αυτή την επόμενη εκδοχή της κακής αυτοκρατορίας», δήλωσε ο Τουσκ.

Πρόσθεσε ότι η φον ντερ Λάιεν ήρθε στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας «για να βρει επιχειρήματα για να πείσει όλους στην Ευρώπη ότι αυτά είναι τα σύνορα που πρέπει να προστατεύσουμε και στα οποία πρέπει επίσης να επενδύσουμε ευρωπαϊκά χρήματα».

Συνέντευξη Τύπου στα σύνορα με Λευκορωσία

Ο Πολωνός ηγέτης δήλωσε επίσης ότι οι αξιωματούχοι ασφαλείας συνέστησαν την ακύρωση της συνέντευξης Τύπου στα σύνορα λόγω των λευκορωσικών στρατευμάτων που βρίσκονται κοντά, αλλά ο Τουσκ και η φον ντερ Λάιεν αποφάσισαν να προχωρήσουν ούτως ή άλλως. «Είμαστε εδώ και για να δείξουμε αυτή την αληθινή ευρωπαϊκή αποφασιστικότητα», δήλωσε ο Τουσκ.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής δήλωσε ότι τις επόμενες εβδομάδες, η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ θα προετοιμάσει έναν οδικό χάρτη για το πώς να επενδύσει επιπλέον χρήματα στην αμυντική στάση της ΕΕ, ο οποίος θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις αρχές Οκτωβρίου.

Αργότερα την Κυριακή, η φον ντερ Λάιεν θα βρίσκεται στη Βουλγαρία για να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Ρόσεν Γελιάζκοφ, πριν ολοκληρώσει το ταξίδι της τη Δευτέρα με επισκέψεις στη Ρουμανία για να δει τον πρόεδρο Νίκουσορ Νταν και στη Λιθουανία, όπου θα συναντήσει τον πρόεδρο Γκιτάνας Ναουσέντα.

Πηγή: Politico