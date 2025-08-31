Μόντι προς Σι: Η Ινδία δεσμεύεται να βελτιώσει τους δεσμούς της με την Κίνα

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι δήλωσε ότι το Νέο Δελχί έχει δεσμευτεί να βελτιώσει τους δεσμούς με την Κίνα σε μια κρίσιμη συνάντηση με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ την Κυριακή, καθώς και οι δύο ηγέτες συζήτησαν την ανάγκη επέκτασης των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών ενόψει των αμερικανικών δασμών.

Ο Μόντι βρίσκεται στην Κίνα για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια για να συμμετάσχει σε μια διήμερη συνάντηση του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, μαζί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και άλλους ηγέτες από την Κεντρική, Νότια και Νοτιοανατολική Ασία και τη Μέση Ανατολή, σε μια επίδειξη αλληλεγγύης προς τον Παγκόσμιο Νότο.

Η συνάντηση έρχεται λίγες ημέρες αφότου η Ουάσινγκτον επέβαλε δασμούς 50% σε ινδικά προϊόντα σε απάντηση στην αγορά ρωσικού πετρελαίου από το Νέο Δελχί, μια κίνηση που οι αναλυτές λένε ότι ώθησε τους Μόντι και Σι να ευθυγραμμιστούν ενάντια στις δυτικές πιέσεις.

Ο Μόντι δήλωσε ότι η Ινδία και η Κίνα επιδιώκουν στρατηγική αυτονομία και ότι οι δεσμοί τους δεν πρέπει να θεωρούνται υπό το πρίσμα μιας τρίτης χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση του ινδικού υπουργείου Εξωτερικών για τη συνάντηση.

Ο Μόντι τόνισε τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος της Ινδίας με την Κίνα και την επέκταση της συνεργασίας σε περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας και των πρακτικών δίκαιου εμπορίου, πρόσθεσε το υπουργείο.

Οι ηγέτες συζήτησαν επίσης την επέκταση του κοινού εδάφους σε διμερή, περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα, καθώς και προκλήσεις όπως η τρομοκρατία και το δίκαιο εμπόριο σε πολυμερείς πλατφόρμες, ανέφερε η ινδική δήλωση.

«Είμαστε δεσμευμένοι να προωθήσουμε τις σχέσεις μας με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό, την εμπιστοσύνη και τις ευαισθησίες», δήλωσε ο Μόντι στον Σι κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο περιθώριο της συνόδου κορυφής, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του στο X.

Σε δεξίωση για τη σύνοδο κορυφής, ο Σι δήλωσε στους ηγέτες ότι ο Οργανισμός Συνεργασίας του Οργανισμού Συνεργασίας (SCO) φέρει πλέον «μεγαλύτερες ευθύνες» για τη διαφύλαξη της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας και για την ενίσχυση της ανάπτυξης διαφόρων χωρών, ανέφερε το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua την Κυριακή.

Το ζήτημα των συνόρων

Ο Μόντι δήλωσε ότι έχει δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα «ειρήνης και σταθερότητας» στα αμφισβητούμενα σύνορά τους στα Ιμαλάια, όπου υπήρξε παρατεταμένη στρατιωτική αντιπαράθεση μετά τις θανατηφόρες συγκρούσεις στρατευμάτων το 2020, οι οποίες πάγωσαν τους περισσότερους τομείς συνεργασίας μεταξύ των στρατηγικών αντιπάλων που διαθέτουν πυρηνικά όπλα.

Πρόσθεσε ότι επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ των δύο εθνών σχετικά με τη διαχείριση των συνόρων, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Οι γείτονες μοιράζονται σύνορα μήκους 3.800 χιλιομέτρων (2.400 μιλίων) που δεν είναι οριοθετημένα και αμφισβητούνται από τη δεκαετία του 1950.

«Δεν πρέπει… να αφήσουμε το ζήτημα των συνόρων να καθορίσει τη συνολική σχέση Κίνας-Ινδίας», ανέφερε το Xinhua, σύμφωνα με τον Σι.

Οι δεσμοί Κίνας-Ινδίας θα μπορούσαν να είναι «σταθεροί και εκτεταμένοι» εάν και οι δύο πλευρές επικεντρωθούν στο να βλέπουν η μία την άλλη ως εταίρους αντί για αντιπάλους, πρόσθεσε ο Σι.

Και οι δύο ηγέτες είχαν μια σημαντική συνάντηση στη Ρωσία πέρυσι, μετά την επίτευξη συμφωνίας για την περιπολία στα σύνορα, πυροδοτώντας μια διστακτική απόψυξη των σχέσεων που έχει επιταχυνθεί τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς το Νέο Δελχί επιδιώκει να αντισταθμίσει τις ανανεωμένες απειλές δασμών από την Ουάσινγκτον.

Οι απευθείας πτήσεις μεταξύ των δύο εθνών, οι οποίες έχουν ανασταλεί από το 2020, επαναλαμβάνονται, πρόσθεσε ο Μόντι, χωρίς να δώσει χρονοδιάγραμμα.

Άρση περιορισμών για τις σπάνιες γαίες και οι αμερικανικοί δασμοί

Η Κίνα είχε συμφωνήσει να άρει τους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, λιπασμάτων και μηχανημάτων διάνοιξης σηράγγων αυτόν τον μήνα, κατά τη διάρκεια μιας κρίσιμης επίσκεψης στην Ινδία από τον υπουργό Εξωτερικών της Κίνας Γουάνγκ Γι.

Η Κίνα αντιτίθεται στους υψηλούς δασμούς της Ουάσινγκτον στην Ινδία και θα «σταθεί σταθερά στο πλευρό της Ινδίας», δήλωσε αυτόν τον μήνα ο Κινέζος πρέσβης στην Ινδία, Σου Φεϊχόνγκ.

Για δεκαετίες, η Ουάσινγκτον καλλιέργησε με κόπο τους δεσμούς με το Νέο Δελχί με την ελπίδα ότι θα λειτουργούσε ως περιφερειακό αντίβαρο στο Πεκίνο.

Τους τελευταίους μήνες, η Κίνα επέτρεψε στους Ινδούς προσκυνητές να επισκέπτονται ινδουιστικούς και βουδιστικούς χώρους στο Θιβέτ και οι δύο χώρες έχουν άρει τους αμοιβαίους περιορισμούς στις τουριστικές βίζες.

«Τόσο η Ινδία όσο και η Κίνα εμπλέκονται σε μια πιθανώς μακρά και αγχώδη διαδικασία καθορισμού μιας νέας ισορροπίας στη σχέση», δήλωσε ο Manoj Kewalramani, ειδικός σε θέματα σινο-ινδικών σχέσεων στο think tank Takshashila Institution στην Μπανγκαλόρ.

Ωστόσο, παραμένουν και άλλα μακροπρόθεσμα προβλήματα στη σχέση.

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος διμερής εμπορικός εταίρος της Ινδίας, αλλά το μακροχρόνιο εμπορικό έλλειμμα – μια επίμονη πηγή απογοήτευσης για τους Ινδούς αξιωματούχους – έφτασε στο ρεκόρ των 99,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων φέτος.

Εν τω μεταξύ, ένα σχεδιαζόμενο κινεζικό γιγαντιαίο φράγμα στο Θιβέτ έχει πυροδοτήσει φόβους για μαζική εκτροπή νερού που θα μπορούσε να μειώσει τις ροές νερού στον μεγάλο ποταμό Βραχμαπούτρα έως και 85% κατά την περίοδο της ξηρασίας, σύμφωνα με εκτιμήσεις της ινδικής κυβέρνησης.

Η Ινδία φιλοξενεί επίσης τον Δαλάι Λάμα, τον εξόριστο πνευματικό ηγέτη του Θιβετιανού βουδιστή, τον οποίο το Πεκίνο θεωρεί επικίνδυνη αυτονομιστική επιρροή. Ο μεγάλος αντίπαλος της Ινδίας, το Πακιστάν, επωφελείται επίσης από την ισχυρή κινεζική οικονομική, διπλωματική και στρατιωτική υποστήριξη.

Πηγή: Reuters