Γερμανία: Ο Μερτς εκτιμά ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα διαρκέσει πολύ

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε την Κυριακή ότι είναι προετοιμασμένος για το ενδεχόμενο ο πόλεμος στην Ουκρανία να διαρκέσει πολύ, δεδομένου ότι οι πόλεμοι συνήθως καταλήγουν σε στρατιωτική ήττα ή οικονομική εξάντληση, σενάρια που δεν βλέπει στον ορίζοντα ούτε για το Κίεβο ούτε για τη Μόσχα.

Οι δηλώσεις του Μερτς έρχονται μια ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για μια συνάντηση μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και της Ουκρανίας με σκοπό να ανοίξει ο δρόμος για ειρηνευτικές συνομιλίες. Ο Τραμπ έχει απειλήσει με «συνέπειες» εάν η συνάντηση δεν πραγματοποιηθεί.

Ο Μερτς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχουν δηλώσει ότι το λάθος βαραίνει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και έχουν προτρέψει τις ΗΠΑ να επιβάλουν αυστηρότερες κυρώσεις στη Μόσχα.

«Προετοιμάζομαι εσωτερικά για το ενδεχόμενο αυτός ο πόλεμος να διαρκέσει πολύ», δήλωσε ο Μερτς σε συνέντευξή του στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ZDF.

Διπλωματικές πρωτοβουλίες

Καταβάλλονται προσπάθειες μέσω εντατικών διπλωματικών πρωτοβουλιών για τον τερματισμό του πολέμου το συντομότερο δυνατό, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει «με το τίμημα της συνθηκολόγησης της Ουκρανίας», επειδή η Ρωσία θα στοχεύσει απλώς μια άλλη χώρα, είπε.

«Και μετά, μεθαύριο, θα είμαστε εμείς», πρόσθεσε ο Μερτς. «Αυτή δεν είναι επιλογή».

Αρνήθηκε να αναφερθεί στη συνέντευξη σχετικά με το ζήτημα της πιθανής ανάπτυξης γερμανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία ως μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η Βρετανία και η Γαλλία ηγούνται μιας πρότασης για μια «δύναμη διαβεβαίωσης» για την αποτροπή πιθανής μελλοντικής ρωσικής επιθετικότητας σε αυτό το πλαίσιο, αλλά η προοπτική της ένταξης της Γερμανίας σε αυτές έχει προκαλέσει ανησυχία σε μια χώρα που έχει σημαδευτεί από το ναζιστικό παρελθόν της.

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Κυριακή ότι οι ευρωπαϊκές δυνάμεις εμποδίζουν τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Τραμπ και ότι η Ρωσία θα συνεχίσει την επιχείρησή της στην Ουκρανία μέχρι η Μόσχα να δει πραγματικά σημάδια ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για ειρήνη.

Πηγή: Reuters