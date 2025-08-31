Ισραηλινά ΜΜΕ: Ο Τραμπ φέρεται να πιέζει τον Νετανιάχου για αποφασιστική νίκη κατά της Χαμάς σε λίγες εβδομάδες

Ενόψει της σημερινής συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας για τη συζήτηση επί των σχεδίων για τον πόλεμο στη Γάζα, ανώνυμες πηγές αναφέρουν στο ισραηλινό Channel 12 ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αυξάνει την πίεση στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου να νικήσει τη Χαμάς, αφού έχασε την πίστη του στην αποτελεσματικότητα των συνομιλιών για την κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων.

Πηγές που έχουν γνώση του ζητήματος λένε στο ισραηλινό δίκτυο ότι, μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του Ιανουαρίου και την απελευθέρωση του Αμερικανοϊσραηλινού ομήρου Ένταν Αλεξάντερ τον Μάιο, ο Τραμπ ώθησε τον Νετανιάχου να κινηθεί πιο γρήγορα προς την ήττα της Χαμάς.

Η στάση του Τραμπ φέρεται να είναι ένας κύριος λόγος για τον οποίο ο Νετανιάχου πιέζει είτε για την πλήρη στρατιωτική κατάκτηση της Γάζας είτε για μια συνολική συμφωνία αυστηρά με τους όρους του Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι αξιωματούχοι ασφαλείας μιλούν κατά τέτοιων σχεδίων.

Πεπεισμένος ο Τραμπ για αποφασιστική ήττα της Χαμάς

Το Channel 12 προσθέτει ότι ο Τραμπ φαίνεται πεπεισμένος ότι η Χαμάς μπορεί να ηττηθεί αποφασιστικά, «ίσως ακόμη και μέσα σε δύο εβδομάδες» και ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ αισθάνεται ότι έχει ήδη εκπληρώσει την αποστολή της επιστροφής των περισσότερων ομήρων, ειδικά μετά την απελευθέρωση του Αλεξάντερ. Παρά τη δημόσια ρητορική υπέρ της επιστροφής των ομήρων, ο Τραμπ κατ’ ιδίαν καθιστά σαφές ότι, κατά την άποψή του, η Χαμάς δεν θα επιστρέψει ποτέ όλους τους ομήρους, αλλά μάλλον θα κρατήσει έναν ορισμένο αριθμό ως μέσο επιβίωσης.

Το ισραηλινό δίκτυο αναφέρει ότι τον Ιούλιο, αφού η Χαμάς επέστρεψε στις συνομιλίες για την απελευθέρωση ομήρων και οι μεσολαβητές του Κατάρ ανέφεραν αισιοδοξία, ο Τραμπ επανέλαβε δημόσια αυτή την αισιοδοξία, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες του απεσταλμένου του, Στιβ Γουίτκοφ, και του Νετανιάχου, να επιδιώξουν μια ανανεωμένη συμφωνία. Αλλά όταν η Χαμάς σκλήρυνε τη θέση της αργότερα σε αυτές τις συνομιλίες, εν μέσω διεθνούς κατακραυγής για τις δυσοίωνες αναφορές για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, ο Τραμπ «έχασε την υπομονή του» με την τρομοκρατική ομάδα, εν μέρει επειδή είχε δώσει δημόσια βάρος στην αισιοδοξία του Κατάρ, η οποία αποδείχθηκε λανθασμένη.

Περίπου την ίδια περίοδο, ο Νετανιάχου «συμφώνησε», δηλώνοντας ότι η ευκαιρία για συμφωνία είχε περάσει και διέταξε την ισραηλινή αντιπροσωπεία να επιστρέψει από τη Ντόχα, συνεχίζει το ρεπορτάζ. Σύμφωνα με μια πηγή, ακόμη και όταν η Χαμάς επέστρεψε πριν από δύο εβδομάδες με μια εγκεκριμένη πρόταση, ο Γουίτκοφ αρνήθηκε να συνεργαστεί, μη εμπιστευόμενος πλέον τους Καταριανούς και μη θέλοντας να διακινδυνεύσει να φέρει σε δύσκολη θέση τον Τραμπ.

Πηγή: Times of Israel