Ισραέλ Κατς: Ο εκπρόσωπος Τύπου της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς «εξοντώθηκε»

Κόσμος

EPA/ABIR SULTAN

«Συνάντησε τους άλλους που εξοντώθηκαν (και ανήκουν) στον άξονα του κακού», σημειώνει ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς επιβεβαίωσε σήμερα πως ο εκπρόσωπος Τύπου της ένοπλης πτέρυγας της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς «εξοντώθηκε» στη Γάζα, σε ένα πλήγμα του ισραηλινού στρατού.

«Ο τρομοκράτης εκπρόσωπος Τύπου της Χαμάς Αμπού Ομπέιντα εξοντώθηκε στη Γάζα και συνάντησε τους άλλους που εξοντώθηκαν (και ανήκουν) στον άξονα του κακού του Ιράν, του Λιβάνου και της Υεμένης στα βάθη της κόλασης», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο Κατς.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο Αμπού Ομπέιντα βρέθηκε στο στόχαστρο μιας κοινής επιχείρησης που διεξήγαγε ο στρατός και υπηρεσία πληροφοριών Σιν Μπετ στη Γάζα την Παρασκευή.

Η Χαμάς, εναντίον της οποίας πολεμά το Ισραήλ στη Γάζα, δεν έχει προς το παρόν αντιδράσει σε αυτές τις πληροφορίες.

Πηγή: ΑΜΠΕ 

