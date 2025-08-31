Logo Image

Σι Τζινπίνγκ: Ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης φέρει «μεγαλύτερες ευθύνες» για τη διατήρηση της περιφερειακής ειρήνης

Η διήμερη σύνοδος κορυφής πραγματοποιείται στην πόλη Τιαντζίν της βόρειας Κίνας

Το φόρουμ ασφαλείας του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) φέρει πλέον «μεγαλύτερη ευθύνη» για τη διαφύλαξη της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας, καθώς και για την προώθηση της ανάπτυξης και της ευημερίας των κρατών μελών του, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ σε περίπου 20 παγκόσμιους ηγέτες που φιλοξένησε το βράδυ της Κυριακής.

Η εν εξελίξει Σύνοδος Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) έχει την σημαντική αποστολή της οικοδόμησης συναίνεσης μεταξύ όλων των μερών και της τόνωσης της δυναμικής στη συνεργασία, ανέφερε ο Σι σε ένα συμπόσιο υποδοχής, ανέφερε το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Η διήμερη σύνοδος κορυφής πραγματοποιείται στην πόλη Τιαντζίν της βόρειας Κίνας.

Πηγή: Reuters 

