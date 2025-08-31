Κρεμλίνο: Η Ευρώπη εμποδίζει τις προσπάθειες για ειρήνη στην Ουκρανία

Ευθύνες στην Ευρώπη για την αδυναμία επίτευξης ειρήνης επιρρίπτει το Κρεμλίνο, δηλώνοντας ότι οι ευρωπαϊκές δυνάμεις εμποδίζουν τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επιτύχει ειρήνη στην Ουκρανία και ότι η Ρωσία θα συνεχίσει την επιχείρησή της μέχρις ότου η Μόσχα να δει «πραγματικά σημάδια» ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για ειρήνη.

Σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους κρατικών μέσων ενημέρωσης της Ρωσίας, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, έκανε λόγο για «ευρωπαϊκό κόμμα του πολέμου» που συνεχίζει να εμποδίζει τις προσπάθειες των ΗΠΑ και της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία είναι ευγνώμων στον Τραμπ για τις προσπάθειές του και ότι η Μόσχα θα συνεχίσει την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», καθώς μέχρι στιγμής «δεν έχει δει καμία αμοιβαία κίνηση από την Ουκρανία με στόχο την ειρήνη».

Axios: Ο Τραμπ σκέφτεται να «κάνει ένα βήμα πίσω»

Οι σημερινές δηλώσεις Πεσκόφ, έρχονται μία ημέρα από πληροφορίες που θέλουν Αμερικανούς αξιωματούχους να βλέπουν τους Ευρωπαίους ηγέτες ως σημαντικό εμπόδιο στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Τις εν λόγω πληροφορίες μεταδίδει ο ιστότοπος Axios, που μεταξύ άλλων αναφέρει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποστασιοποιηθεί από τις διαπραγματεύσεις, μέχρις ότου η Ρωσία και η Ουκρανία επιδείξουν μεγαλύτερη ευελιξία.

«Θα κάνουμε ένα βήμα πίσω και θα παρακολουθήσουμε. Ας το παλέψουν για λίγο και θα δούμε τι θα συμβεί» είπε ο αξιωματούχος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ανώτεροι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιστεύουν ότι ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες υποστηρίζουν δημόσια την προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να οδηγήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία στο τέλος του, αλλά σιωπηλά προσπαθούν να ακυρώσουν την «πρόοδο που έχει σημειωθεί μετά την Αλάσκα».

«Χάνουν την υπομονή τους»

«Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου φέρεται να χάνουν την υπομονή τους με τους Ευρωπαίους ηγέτες», αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ.

Το Axios μετέδωσε ακόμη ότι οι κυρώσεις που οι ΗΠΑ προτρέπουν την Ευρώπη να υιοθετήσει κατά της Ρωσίας, περιλαμβάνουν πλήρη παύση όλων των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και δευτερογενείς δασμούς από την ΕΕ στην Ινδία και στην Κίνα, παρόμοιους δηλαδή με εκείνες που επέβαλαν οι ΗΠΑ στην Ινδία.

«Οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να παρατείνουν αυτόν τον πόλεμο και να δημιουργούν παράλογες προσδοκίες, ενώ παράλληλα περιμένουν από την Αμερική να επωμιστεί το κόστος» δήλωσε στο Axios κορυφαίος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. «Αν η Ευρώπη θέλει να κλιμακώσει αυτόν τον πόλεμο, αυτό θα εξαρτηθεί από τη ίδια».

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι οι συνομιλίες με Βρετανία και Γαλλία είναι πιο εποικοδομητικές και διαμαρτύρονται ότι άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες θέλουν από τις ΗΠΑ να επωμιστούν όλο το κόστος του πολέμου.

Σε παραμυθένια χώρα

«Η επίτευξη μιας συμφωνίας είναι η τέχνη του εφικτού» σημείωσε επίσης ο κορυφαίος αξιωματούχος που καταλήγει με τα εξής: «Αλλά μερικοί από τους Ευρωπαίους συνεχίζουν να ζουν σε μια παραμυθένια χώρα που αγνοεί το γεγονός ότι χρειάζονται δύο για να χορέψει κανείς τανγκό».