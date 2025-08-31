WP: Έτοιμο το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα: «Εθελοντική» μετεγκατάσταση όλου του πληθυσμού και κουπόνια αποζημίωσης

Υπαρκτό και από ό,τι φαίνεται σε τελικό σχέδιο διαμόρφωσης βρίσκεται το σχέδιο Τραμπ για τη μεταπολεμική Γάζα.

Ο κεντρικός πυρήνας του σχεδίου μπορεί να συμπυκνωθεί στα εξής:

η κατάληψη του θύλακα,

η υπαγωγή του υπό αμερικανική κηδεμονία για τουλάχιστον 10 χρόνια και

η μετατροπή του σε «λαμπερό τουριστικό θέρετρο» και «κόμβο υψηλής τεχνολογίας», (οι φράσεις αποδίδονται όπως περιλαμβάνονται στο σχέδιο) τόσο για τον τομέα των κατασκευών και της τεχνολογίας.

Το 38σέλιδο σχέδιο που περιήλθε εις γνώσιν της Washington Post προβλέπει μετεγκατάσταση όλου του πληθυσμού της Γάζας, που ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια, είτε μέσω «εθελοντικών» αναχωρήσεων σε κάποια άλλη χώρα είτε προς μερικές μικρές, ασφαλείς ζώνες εντός του θύλακα για όσο διάστημα θα διαρκεί η ανοικοδόμηση.

Σε όσους κατέχουν ήδη γη στη Γάζα θα προσφέρεται ένα ψηφιακό κουπόνι που θα συνιστά ουσιαστικά το αντάλλαγμα για τα (εκχωρημένα) δικαιώματα «ανακατασκευής» της περιουσίας τους.

Το κουπόνι θα χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση μιας «νέας ζωής αλλού» ή τελικά θα εξαργυρώνεται για την αγορά ενός διαμερίσματος σε μία από τις έξι έως οκτώ νέες «έξυπνες πόλεις τεχνητής νοημοσύνης» που θα κατασκευαστούν στη Γάζα.

Κουπόνια

Κάθε Παλαιστίνιος που θα επιλέξει να φύγει θα λαμβάνει μια πληρωμή 5.000 δολαρίων σε μετρητά και επιδοτήσεις που θα καλύπτουν το ενοίκιο τεσσάρων ετών σε μια άλλη πόλη, καθώς και ένα έτος επιδότησης για τρόφιμα.

Το σχέδιο φέρει την ονομασία GREAT Trust και αναπτύχθηκε εν μέρει από την ίδια Ισραηλινή ομάδα που δημιούργησε το Ίδρυμα Ανθρωπιστικής Δράσης για τη Γάζα (GHF), το οποίο υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και Ισραήλ και τώρα διανέμει τρόφιμα εντός του θύλακα.

Άτομα εξοικειωμένα με τον σχεδιασμό του Καταπιστεύματος και με τις διαβουλεύσεις της κυβέρνησης για τη μεταπολεμική Γάζα μίλησαν για το ευαίσθητο θέμα υπό τον όρο της ανωνυμίας στην αμερικανική εφημερίδα που σημειώνει ότι την Τετάρτη, ο Τραμπ πραγματοποίησε συνάντηση στον Λευκό Οίκο για να συζητήσει ιδέες για τον τρόπο τερματισμού του πολέμου, ο οποίος πλησιάζει πλέον τα δύο χρόνια. Στους συμμετέχοντες περιλαμβάνονταν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός προεδρικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ, του οποίου οι απόψεις για το μέλλον της Γάζας έχουν ζητηθεί από την κυβέρνηση, και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος χειρίστηκε μεγάλο μέρος των πρωτοβουλιών του προέδρου κατά την πρώτη θητεία του στη Μέση Ανατολή και έχει εκτεταμένα ιδιωτικά συμφέροντα στην περιοχή.

Δεν ανακοινώθηκε καμία συγκεκριμένη έκβαση της συνάντησης ή πολιτικές αποφάσεις, αλλά ο Γουίτκοφ δήλωσε το βράδυ εκείνο -προ της συνάντησης- ότι η κυβέρνηση έχει «ένα πολύ ολοκληρωμένο σχέδιο».

Δεν είναι σαφές εάν η λεπτομερής και ολοκληρωμένη πρόταση για το GREAT Trust είναι αυτό που έχει κατά νου ο Τραμπ. Ωστόσο, σημαντικά στοιχεία της, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν τον σχεδιασμό, σχεδιάστηκαν ειδικά για να κάνουν πραγματικότητα το όραμα του προέδρου για μια «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής».

«Μega-έργα» και παραθαλάσσια θέρετρα

Ίσως το πιο «ελκυστικό» για τις ΗΠΑ στοιχείο είναι το σχέδιο δεν απαιτεί χρηματοδότηση από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και προσφέρει σημαντικό κέρδος στους επενδυτές.

Σε αντίθεση με την αμφιλεγόμενη και μερικές φορές οικονομικά προβληματική GHF, η οποία χρησιμοποιεί ένοπλους ιδιωτικούς εργολάβους ασφαλείας των ΗΠΑ για τη διανομή τροφίμων σε τέσσερις τοποθεσίες στη νότια Γάζα, το σχέδιο του Καταπιστεύματος «δεν βασίζεται σε δωρεές», αναφέρει το 38σέλιδο σχέδιο.

Αντίθετα, θα χρηματοδοτηθεί από επενδύσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα – ο όρος που χρησιμοποιείται είναι «mega-έργα»: από εργοστάσια ηλεκτρικών οχημάτων και data centers δεδομένων έως παραθαλάσσια θέρετρα και πολυώροφα διαμερίσματα.