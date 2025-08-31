Τράπεζες: Ισορροπία και σταθερότητα σε δάνεια και καταθέσεις μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Την ισχυρή πορεία τους αναμένεται να διατηρήσουν οι ροές των δανείων από τις τράπεζες τα επόμενα χρόνια, ενώ με ηπιότερους ρυθμούς αλλά αυξητικά βλέπουν οι αναλυτές να βαίνουν και οι καταθέσεις, επιτυγχάνοντας μια ισορροπία προς τα πάνω.

Ειδικότερα, για το πιστωτικό σύστημα της χώρας βλέπουν ότι μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης θα επέλθει μια ισορροπία, επισημαίνουν αναλυτές στη «Ν», με τα δάνεια και τις καταθέσεις να μην επηρεάζονται αρνητικά, ενώ διαφαίνεται και μια ενίσχυση των καταθέσεων από επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά προϊόντα την επόμενη τριετία.

Πώς θα κινηθεί ο δανεισμός

«Η προ κρίσης (2008) κανονικότητα θα αποκατασταθεί μάλλον από το 2027, όταν οι πόροι από το ΤΑΑ θα απορροφηθούν πλήρως», επισημαίνουν οι αναλυτές στη «Ν» για την πορεία του δανεισμού και των καταθέσεων. Σε ορίζοντα διετίας, και μετά τη λήξη του ΤΑΑ, οι οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι το πιστωτικό σύστημα θα έλθει σε μία ισορροπία των προ κρίσης επιπέδων, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι θα επηρεαστεί αρνητικά η πιστωτική επέκταση των τραπεζών. Κι αυτό γιατί, όπως υπογραμμίζουν, η βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και όχι οι εκταμιεύσεις από το ΤΑΑ, είναι αυτό που θα κινητοποιήσει περαιτέρω τον δανεισμό τα επόμενα χρόνια, καθώς οι τράπεζες έχουν ήδη φτάσει σε υψηλά επίπεδα ρευστότητας. Υπενθυμίζεται, μάλιστα, ότι οι συστημικές τράπεζες κατέγραψαν ισχυρή πιστωτική επέκταση το α’ εξάμηνο, όπως έχει γράψει η «Ν» ξανά, ενώ έχουν θέσει και πολύ ψηλά τον φετινό πήχη, με τον στόχο της πιστωτικής επέκτασης να πλησιάζει πλέον, με βάση τις νέες αναθεωρήσεις των ετήσιων στόχων τους, τα 13 δισ. Ταυτόχρονα, επισημαίνεται ότι τα δάνεια είναι αυτά που αυξάνουν και τις καταθέσεις και εκεί παρατηρείται ότι τώρα η πιστωτική επέκταση δεν δημιουργεί ακόμα ισόποσες καταθέσεις, κατάσταση που αναμένεται να αλλάξει μετά το πέρας του ΤΑΑ, με το τραπεζικό σύστημα να εισέρχεται στην κανονικότητα της προ κρίσης εποχής και σε προς τα πάνω επίπεδα.

Επενδύσεις & καταθέσεις

Παράλληλα, επισημαίνεται από τους αναλυτές που μίλησαν στη «Ν» ότι το ΤΑΑ έδωσε ήδη μια σημαντική ώθηση στις επενδύσεις, ενώ όσα κεφάλαια κατευθύνονται σε παραγωγικές επενδύσεις εκτιμάται ότι θα συμβάλουν πολύ θετικά στο κλείσιμο του επενδυτικού κενού της ελληνικής οικονομίας. Αυτή η πορεία δεν μπορεί παρά να συνεχίσει μετά το ΤΑΑ, καθώς ήδη οι επενδύσεις που ξεκίνησαν θα έχουν εισέλθει σε φάση ωρίμανσης και θα αποδίδουν. Ώθηση αναμένεται να δοθεί τα επόμενα χρόνια και στις καταθέσεις, με ηπιότερους ρυθμούς μεν από την τελευταία πενταετία, αλλά θα κινηθούν σταθερά αυξητικά, εκτιμούν οι αναλυτές. Ενδεικτική είναι και η αυξανόμενη επενδυτική τάση που παρατηρείται σε χρηματοοικονομικά προϊόντα την τελευταία τριετία, όπως αμοιβαία κεφάλαια και ομόλογα. Μάλιστα, ο ρυθμός αύξησης των καταθέσεων σε χρηματοοικονομικά προϊόντα αναμένεται να είναι τέτοιος που δεν αποκλείεται να δούμε να συγκλίνουν τα επενδυτικά χαρακτηριστικά των ελληνικών νοικοκυριών με αυτά των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.