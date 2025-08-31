Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του ρωσικού πυρηνικού αντιδραστήρα στο Κουρσκ

Η δυναμικότητα του τρίτου αντιδραστήρα του ρωσικού πυρηνικού σταθμού στο Κουρσκ αποκαταστάθηκε πλήρως, αφού είχε μειωθεί στο μισό μετά από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, μετέδωσε την Κυριακή το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής Κουρσκ στη δυτική Ρωσία είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα ότι οι αντιαεροπορικές άμυνες κατέρριψαν ένα drone που εξερράγη κοντά στο εργοστάσιο, προκαλώντας ζημιά σε έναν βοηθητικό μετασχηματιστή και οδηγώντας σε μείωση κατά 50% της λειτουργικής δυναμικότητας του αντιδραστήρα.

Νωρίτερα, η επίθεση που εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία με drones προκάλεσε ζημιές σε τέσσερις ενεργειακές εγκαταστάσεις κοντά στην Οδησσό, στη νότια Ουκρανία, με αποτέλεσμα 29.000 καταναλωτές να μείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα το πρωί.

Περισσότερο επλήγη η πόλη-λιμάνι Τσορνομόρσκ, πολύ κοντά στην Οδησσό, όπου κτήρια κατοικιών και διοίκησης υπέστησαν επίσης ζημιές, δήλωσε ο Όλεχ Κίπερ, κυβερνήτης της ευρύτερης περιφέρειας Οδησσού, στην εφαρμογή Telegram.

«Κρίσιμες υποδομές λειτουργούν με γεννήτριες», δήλωσε ο Κίπερ, προσθέτοντας πως ένας άνθρωπος τραυματίστηκε ως αποτέλεσμα της επίθεσης.

Reuters