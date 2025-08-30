Logo Image

Ισραήλ: Ο στρατός επιβεβαίωσε ότι σκότωσε τον πρωθυπουργό των Χούθι στη Σαναά

Κόσμος

Ισραήλ: Ο στρατός επιβεβαίωσε ότι σκότωσε τον πρωθυπουργό των Χούθι στη Σαναά

REUTERS/Khaled Abdullah/File Photo

Ανακοίνωση των IDF

Ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας επιβεβαιώνει ότι ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης υπό την ηγεσία των Χούθι στην Υεμένη σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή στην πρωτεύουσα Σαναά την περασμένη εβδομάδα.


Ένα πρακτορείο ειδήσεων που διοικείται από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν Χούθι είχε ανακοινώσει τον θάνατο του πρωθυπουργού της ομάδας, Άχμαντ Γκαλέμπ αλ-Ράχουι, νωρίτερα σήμερα.

Ο στρατός αναφέρει ότι αρκετοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι των Χούθι σκοτώθηκαν επίσης στις επιδρομές, μαζί με άλλα ανώτερα μέλη της πολιτικής ηγεσίας της ομάδας.

Το ακριβές αποτέλεσμα της επίθεσης και η τύχη ορισμένων από αυτούς που έγιναν στόχος δεν έχει ακόμη καθοριστεί, αναφέρουν οι IDF.

«Η επίθεση κατέστη δυνατή χάρη στην αξιοποίηση μιας ευκαιρίας από τις υπηρεσίες πληροφοριών και στην ολοκλήρωση ενός γρήγορου επιχειρησιακού κύκλου, ο οποίος έλαβε χώρα μέσα σε λίγες ώρες», προσθέτει ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας.

Πηγή: Times of Israel 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube