Ισραήλ: Ο στρατός επιβεβαίωσε ότι σκότωσε τον πρωθυπουργό των Χούθι στη Σαναά

Ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας επιβεβαιώνει ότι ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης υπό την ηγεσία των Χούθι στην Υεμένη σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή στην πρωτεύουσα Σαναά την περασμένη εβδομάδα.

ELIMINATED: Houthi Prime Minister, Ahmed Al-Rahawi, along with additional senior officials of the Houthi terrorist regime were eliminated during an IDF strike in Sanaa, Yemen. At the facility struck were senior officials responsible for the use of force, the military buildup… — Israel Defense Forces (@IDF) August 30, 2025



Ένα πρακτορείο ειδήσεων που διοικείται από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν Χούθι είχε ανακοινώσει τον θάνατο του πρωθυπουργού της ομάδας, Άχμαντ Γκαλέμπ αλ-Ράχουι, νωρίτερα σήμερα.

Ο στρατός αναφέρει ότι αρκετοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι των Χούθι σκοτώθηκαν επίσης στις επιδρομές, μαζί με άλλα ανώτερα μέλη της πολιτικής ηγεσίας της ομάδας.

Το ακριβές αποτέλεσμα της επίθεσης και η τύχη ορισμένων από αυτούς που έγιναν στόχος δεν έχει ακόμη καθοριστεί, αναφέρουν οι IDF.

«Η επίθεση κατέστη δυνατή χάρη στην αξιοποίηση μιας ευκαιρίας από τις υπηρεσίες πληροφοριών και στην ολοκλήρωση ενός γρήγορου επιχειρησιακού κύκλου, ο οποίος έλαβε χώρα μέσα σε λίγες ώρες», προσθέτει ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας.

Πηγή: Times of Israel