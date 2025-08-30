Υεμένη: Οι Χούθι ορκίζονται εκδίκηση για τον θάνατο του «πρωθυπουργού» και ανώτατων αξιωματούχων τους από ισραηλινές επιδρομές

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης απείλησαν σήμερα με εκδίκηση, μετά τον θάνατο ανώτατων πολιτικών αξιωματούχων του υεμενίτικου σιιτικού αυτού κινήματος, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού τους, από ισραηλινές επιδρομές.

«Ορκιζόμαστε στον Θεό, στον αγαπητό λαό της Υεμένης και στις οικογένειες των μαρτύρων και των τραυματιών ότι θα πάρουμε εκδίκηση», δήλωσε ο Μεχντί αλ Μαχάτ, επικεφαλής του Ανώτατου Πολιτικού Συμβουλίου, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα στο Telegram.

Κάλεσε επίσης «όλες τις (ξένες) εταιρείες που βρίσκονται υπό την κατοχική οντότητα (σ.σ. Ισραήλ) να φύγουν πριν να είναι πολύ αργά».

Οι Χούθι επιβεβαίωσαν τον θάνατο των αξιωματούχων

Νωρίτερα σήμερα, οι αντάρτες Χούθι επιβεβαίωσαν τον θάνατο του «πρωθυπουργού» τους και πολλών υπουργών της κυβέρνησής τους σε επιδρομές που εξαπέλυσε το Ισραήλ την Πέμπτη στην πρωτεύουσα Σαναά.

Οι Χούθι ανέφεραν επιθέσεις στη Σαναά την Πέμπτη, χωρίς να διευκρινίζουν τους στόχους των επιθέσεων. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε «στρατιωτικό στόχο» στην πρωτεύουσα της Υεμένης.

Οι αντάρτες δήλωσαν ότι ο Άχμεντ αλ-Ραχάουι σκοτώθηκε στην επίθεση στην πρωτεύουσα Σαναά, η οποία άφησε επίσης άλλους σοβαρά τραυματίες. Ο Ραχάουι θεωρείτο η ανώτερη προσωπικότητα των Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν και σκοτώνεται στην ισραηλινή εκστρατεία εναντίον της ομάδας.

Οι υπουργοί έγιναν στόχος κατά τη διάρκεια «μιας τακτικής σύσκεψης που διοργάνωσε η κυβέρνηση για να αξιολογήσει τη δραστηριότητα και την απόδοσή της κατά το περασμένο έτος», ανέφερε η προεδρία σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την τηλεόραση που διοικείται από τους Χούθι.

Ο Υπουργός Άμυνας των Χούθι, Υποστράτηγος Μοχάμεντ Νάσερ αλ-Ατίφι, δήλωσε ότι οι Χούθι είναι έτοιμοι «σε όλα τα επίπεδα να αντιμετωπίσουν τον υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ Σιωνιστή εχθρό» σε δήλωση που μεταδόθηκε στην τηλεόραση που ελέγχεται από τους Χούθι λίγο μετά την ανακοίνωση της είδησης.

Οι Χούθι έχουν στοχεύσει πλοία της Ερυθράς Θάλασσας σε ένδειξη αλληλεγγύης με τους Παλαιστίνιους μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου και έχουν εκτοξεύσει αρκετούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν αναχαιτιστεί.

Η στρατηγική του Ισραήλ

Από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα πριν από σχεδόν δύο χρόνια, το Ισραήλ έχει χρησιμοποιήσει το ισχυρό πλεονέκτημα των πληροφοριών που διαθέτει για να εξαλείψει τους ηγέτες των στενότερων αντιπροσώπων του Ιράν στη Μέση Ανατολή.

Πέρυσι, το Ισραήλ δολοφόνησε τον πολιτικό ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγιε, στην ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη. Δύο μήνες αργότερα, το Ισραήλ σκότωσε τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, σε αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό. Και τον περασμένο Οκτώβριο, ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα σκότωσαν τον ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινβάρ, στη Γάζα.

Τον Δεκέμβριο, ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς απείλησε δημόσια ότι το Ισραήλ θα επιτεθεί και στους κορυφαίους ηγέτες των Χούθι.

«Θα χτυπήσουμε τις στρατηγικές υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χούθι και θα αποκεφαλίσουμε τους ηγέτες της – όπως ακριβώς κάναμε στον Χανίγιε, τον Σινβάρ και τον Νασράλα – στην Τεχεράνη, τη Γάζα και τον Λίβανο. Αυτό θα κάνουμε και στη Χοντέιντα και τη Σαναά», είπε.

Η επίθεση της Πέμπτης σηματοδοτεί την πρώτη φορά που το Ισραήλ στοχεύει με επιτυχία την ηγεσία των Χούθι.

Στο παρελθόν, το Ισραήλ έχει επιτεθεί σε μεγάλο βαθμό σε στρατιωτικούς στόχους στην Υεμένη και σε πολιτικές υποδομές που ο ισραηλινός στρατός λέει ότι χρησιμοποιούνται από τους Χούθι.

Σε μια ένδειξη ότι το Ισραήλ μπορεί να έχει αλλάξει τη στρατηγική του, η ισραηλινή αεροπορία έπληξε μια στρατιωτική βάση στην οποία βρίσκεται το προεδρικό μέγαρο. Η Πολεμική Αεροπορία επιτέθηκε επίσης σε δύο σταθμούς παραγωγής ενέργειας και σε μια αποθήκη καυσίμων.

Οι Χούθι ελέγχουν μεγάλο μέρος της βόρειας Υεμένης, έχοντας εισβάλει στη Σαναά το 2014 και εκδιώξει την διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση. Έκτοτε, ένας συνασπισμός που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία δεν έχει καταφέρει να εκτοπίσει τους Χούθι, οι οποίοι έχουν εδραιώσει περαιτέρω την εξουσία τους.

Πηγή: ΑΜΠΕ, CNN