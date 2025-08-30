Επικοινωνία Μόντι με Ζελένσκι επιβεβαιώνοντας τη στήριξη της Ινδίας σε ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι επιβεβαίωσε το Σάββατο την υποστήριξή του για μια ειρηνική διευθέτηση στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε το γραφείο του Μόντι.

Ο Ζελένσκι, μιλώντας στην νυχτερινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του, δήλωσε ότι ο Μόντι υποστήριξε την έκκληση της Ουκρανίας για κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο με τη Ρωσία και εξέφρασε την ελπίδα ότι η ιδέα αυτή θα εισακουστεί στην επερχόμενη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στην Κίνα.

Το γραφείο του Μόντι, σε ανακοίνωσή του, ανέφερε ότι ο Ζελένσκι συμμερίστηκε την άποψη του Ινδού πρωθυπουργού για τις πρόσφατες εξελίξεις που σχετίζονται με την Ουκρανία, ενώ ο Μόντι τόνισε την υποστήριξη της Ινδίας στις προσπάθειες που αποσκοπούν στην ταχύτερη αποκατάσταση της ειρήνης.

«Οι ηγέτες εξέτασαν επίσης την πρόοδο στη διμερή εταιρική σχέση Ινδίας-Ουκρανίας και συζήτησαν τρόπους για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος», ανέφερε.

Ο Μόντι πρόκειται να παραστεί στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας του Οργανισμού Συνεργασίας του Οργανισμού, η οποία ξεκινά την Κυριακή στην κινεζική πόλη Τιαντζίν.

«Μόλις μίλησα με τον Ινδό πρωθυπουργό Μόντι για το τι ακριβώς συμβαίνει. Η Ρωσία συνεχίζει τον πόλεμο, συνεχίζει να σκοτώνει», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Είναι σημαντικό ο πρωθυπουργός της Ινδίας να υποστηρίξει την ιδέα ότι είναι απαραίτητη μια εκεχειρία και θα αποτελούσε ένα σαφές μήνυμα ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για διπλωματία. Βασιζόμαστε στο να ακουστεί αυτό στη συνάντηση στην Κίνα».

Η δήλωση από το γραφείο του Μόντι δεν έκανε καμία αναφορά σε έκκληση για εκεχειρία.

Τερματισμό των εχθροπραξιών ζητά το Κίεβο

Η Ουκρανία, με την υποστήριξη των ευρωπαϊκών χωρών, ζητά εδώ και καιρό εκεχειρία στις εχθροπραξίες ως ένα σημαντικό αρχικό βήμα για την επίλυση της σύγκρουσης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αρχικά προέτρεψε τη Ρωσία να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός, αλλά από τις συνομιλίες του αυτόν τον μήνα με τον ηγέτη του Κρεμλίνου Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός δεν αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επίτευξη λύσης.

Μιλώντας νωρίτερα το Σάββατο μετά τις νυχτερινές επιθέσεις στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Μόσχα χρησιμοποίησε τον χρόνο προετοιμασίας για μια συνάντηση των ηγετών των δύο χωρών για να εξαπολύσει νέες επιθέσεις στη χώρα του.

Την Παρασκευή, ο Ζελένσκι ανέφερε την προθεσμία του Τραμπ για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με νέα μέτρα κατά της Ρωσίας εάν ο Πούτιν δεν δεσμευτεί για μια κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Ουκρανό ηγέτη.

Πηγή: Reuters