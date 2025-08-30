Logo Image

Μερτς: Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας πρέπει να διασφαλίσουν ότι η Ρωσία δεν θα μπορεί πλέον να διεξάγει πόλεμο για οικονομικούς λόγους

Κόσμος

Μερτς: Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας πρέπει να διασφαλίσουν ότι η Ρωσία δεν θα μπορεί πλέον να διεξάγει πόλεμο για οικονομικούς λόγους

REUTERS/Thilo Schmuelgen

Δήλωση του Γερμανού καγκελάριου κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης του κόμματός του στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς δήλωσε σήμερα πως αναμένει ότι η Ρωσία θα σταματήσει τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας μονάχα όταν δεν θα μπορεί πλέον να τον κάνει για οικονομικούς και στρατιωτικούς λόγους, δεδομένου ότι οι διπλωματικές προσπάθειες των τελευταίων εβδομάδων απέτυχαν.

«Όλες οι προσπάθειες των τελευταίων εβδομάδων αντιμετωπίστηκαν με μια επιθετικότερη προσέγγιση από αυτό το καθεστώς στη Μόσχα εναντίον του πληθυσμού στην Ουκρανία», είπε ο Μερτς, κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης του κόμματός του στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία.

«Αυτό επίσης δεν θα σταματήσει έως να διασφαλίσουμε μαζί ότι η Ρωσία, τουλάχιστον για οικονομικούς λόγους, και ίσως για στρατιωτικούς λόγους… δεν θα μπορεί πλέον να συνεχίσει αυτόν τον πόλεμο».

Πηγή: ΑΜΠΕ 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube